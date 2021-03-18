Fraport TAV Antalyaspor, 21 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nda final oynama hakkı kazanmanın sevincini yaşıyor. Yarı finalde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden kırmızı beyazlılar, finalde Beşiktaş ile eşleşti. Tarihinde ikinci defa finale yükselen Fraport TAV Antalyaspor, kupada oynadığı 5 maçta da kalesinde gol görmedi. Kırmızı beyazlılar, Pendikspor'u 2-0, Boluspor'u 1-0, Bursaspor'u 3-0, Sivasspor'u 1-0, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Fraport TAV Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor karşılaşması sonrası büyük sevinç yaşandı. Soyunma odasında futbolcular ve teknik heyet marşlarla galibiyeti kutladı. Fraport TAV Antalyaspor'da Ali Şafak Öztürk'ün başkanlığı döneminde sportif direktörlük görevini üstlenen Servet Çavuşoğlu da kutlamalarda yer aldı. Çavuşoğlu'nun soyunma odasında eski başkan Ali Şafak Öztürk'ün mesajını futbolculara ilettiği öğrenildi. Öztürk'ün 21 yıl sonra kupada finale yükselen takımı ve teknik heyeti tebrik ettiğini anlatan Çavuşoğlu, Beşiktaş ile oynanacak kupa finalinin kazanılması halinde futbolculara özel prim vereceğini açıkladı. Çavuşoğlu, Öztürk'ün Ziraat Türkiye Kupası'nı kulüp tarihinde ilk defa kazanılıp, Antalya'ya getirilmesiyle Avrupa kupasında mücadele etme hakkı kazanacağı için futbolculara özel jest yapacağı öğrenildi.

Fraport TAV Antalyaspor'daki görevlerinden ayrılan Öztürk ailesi, kulübün yaklaşık 70 milyon Euro borcunu üstlenmişti.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)



