Antalya kampında ziyaret ettiğimiz Ravcı, ikinci devrede çok daha iyi bir Malatyaspor izlettireceklerini söyledi. Geldikleri noktanın ciddi bir planlamanın eseri olduğunu belirtti. İşte Ali Ravcı’nın sözleri...

‘4-5 puan daha...’

“İlk yarıda çok kötü değildik ama elbette daha iyi olabilirdik. En az 4-5 puan daha fazlamız olabilirdi. Zaman zaman şanssız maçlar oynadık. Orta sahasıyla, hücum hattıyla ofansif bir ekibiz. Kaybettiğimiz maçlarda bile hep rakip kadar pozisyon yakalamışız. İnanıyorum ki ikinci yarıda toparlayıp, daha iyi duruma geleceğiz”

‘Bir stratejimiz var’

Süper Lig’e çıktığımızdan beri başarılı yerli ve yabancı isimleri kadromuza kattık. Zamanı geldi bu oyuncuları satarak önemli paralar kazandık. Artık ligin önemli kulüplerinden biriyiz ve kendimize göre bir stratejimiz var. Tecrübeli isimlerin yanına gelecek vaaden oyuncuları ucuzu malederek kazanmak istiyoruz. Oynadığımız futbol elbette hocamız Sergen Yalçın’ın tercihi. Kendisini anlatmaya zaten gerek yok. Başkan, hoca sürekli konuşuyoruz. İletişimimiz oldukça iyi”

‘Fikstürümüz zorlu’

“Buradaki başarı veya başarısızlık hepimizi ilgilendiriyor. O nedenle Malatyaspor’u hem kulüp, hem de takım olarak ne kadar yukarılara taşıyabiliriz, onun çalışması içindeyiz. İkinci yarıya zorlu bir fikstürle başlıyoruz. Sadece lig değil, kuhada da iddialıyız. İlk 5 hafta çok önemli. O süreçten istediğimiz gibi çıkarsak, zirveyi zorlarız. Zaten geçen sezonu 5. bitirmiş bir takım var. Hedef, bunun daha da üstüne çıkmak, zirveyi zorlamak”

‘Taraftar rahat olsun’

“Transfer çalışmaları hocamızın isteği ve yönetimin uğraşlarıyla sürüyor. Bizim amacımız hem başarı hem de borçsuz bir kulüp yapısı. O nedenle de çok titiz davranıyoruz. Ama Malatya taraftarının içi rahat olsun. Onlardan tek istediğimiz, gelip tribünleri doldursunlar. “

‘Gelirlerse, konuşuruz’

“Jahovic, Guilherme ve başka oyuncularımız... Transfer gelişmeleri hep dedikodu üzerine. Futbolcularımızın kafasını karıştırmaktan başka bir şey değil. Profesyonelce yaklaşıldığı zaman her şeyi oturur konuşuruz. Bundan önce olduğu gibi. Öbür türlü hareketler hem oyuncuya hem kulübe zarar verir ve asla kabul etmeyiz”

Röportaj: Tunç Kayacı



