MENÜ

Ali Palabıyık'a görev! Manchester City-Marsilya maçında görev yapacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Marsilya arasında oynanacak maçta düdük çalacak. Karşılaşmada Sascha Stegemann VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev yapacak.

07 Aralık 2020, Pazartesi 14:02 Son Güncelleme:
- A +
Ali Palabıyık'a görev! Manchester City-Marsilya maçında görev yapacak

Halil Umut Meler, İngiltere'nin Manchester City ile Fransa'nın Marsilya takımları arasında 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek.

İngiltere'nin Manchester şehrindeki Manchester City Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Sascha Stegemann VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev yapacak.


İlgili Haberler
İşte Ronaldo'nun yeni adresi! Yıllık maaşı hayrete düşürdü


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...