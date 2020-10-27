Son dönemde Süper Lig ’de hakemlerimiz her maçta eleştiriliyor. İşte böyle bir ortamda dün UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın hakemlerini açıkladı. Grup aşamasında kariyerindeki ilk maçına geçen sezon RB Leipzig-Zenit (2-1) mücadelesinde çıkan Ali Palabıyık, yarın E Grubu’nda Rusya’daki Krasnodar-Chelsea sınavında düdük çalacak. Yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan, 4. hakemi Arda Kardeşler, VAR’ı Massimiliano Irrati (İtalya) ve AVAR’ı Mete Kalkavan olacak. Aynı gün grubun diğer maçında Cüneyt Çakır, İspanya’daki Sevilla-Rennes karşılaşmasını, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 4. hakemi Halil Umut Meler, VAR’da Szymon Marciniak (Polonya) ile AVAR’da Abdulkadir Bitigen’le birlikte yönetecek. Böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir sezonda aynı günde ve aynı grupta iki Türk hakemimiz birden sahne alacak. Daha önce aynı haftada bir gün arayla 7 yıl önce farklı gruplarda Çakır (26.11.2013 Celtic-Milan: 0-3) ve Fırat Aydınus (27.11.2013 M.City-V.Plezen: 4-2) maç yönetmişti.

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Çok önemli bir olay

Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez maç yönetme şerefine Ahmet Çakar ulaşmıştı. Onu, Oğuz Sarvan takip etti. Halen ligimizde düdük çalan Fırat Aydınus da FIFA kokardı taşıdığı yıllarda 7 kez bu başarıyı gösterdi. İkinci kez Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek Ali Palabıyık’la birlikte, bu ligin esas karakterlerinden Çakır, bizlere yarın Türk hakemliği adına önemli bir gece yaşatacak. Tek bir burukluğumuz var. İki maçında VAR kumandasında yabancı hakem bulunacak. UEFA Hakem Kurulu’nun, ülkemizdeki VAR’ı beğenmediğinin en önemli kanıtı da bu olsa gerek!

Deniz Çoban