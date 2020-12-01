Ankara’da 1981 yılında doğan Ali Palabıyık, 2005 yılında Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitimine başladı. Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nden 2009 yılında mezun olan Palabıyık, 18 yaşında hakemliğe başladı. 7 sene Süper Lig ’de yardımcı hakem olarak görev yapan Ali Palabıyık, 2012 yılında üst klasman hakem oldu. Palabıyık, 2015 yılından bu yana FIFA kokartı sahibi. Özel bir okulda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Eda Palabıyık ile evli olan Ali Payabık’ın Ege, Efe ve Alp adında 3 oğlu bulunuyor.

“FIFA kokartı takmış hakemlerimizin tecrübelerinden faydalanmaya özen gösterdim”

Hakem Ali Palabıyık, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde görev almanın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Hakemliğe başladığı ilk günlerden bu yana FIFA kokartı takarak Avrupa kupalarında görev almayı ve Türkiye’yi yurtdışında temsil etmeyi hedeflediğini söyleyen Palabıyık, “Bunun için çok çalıştım. FIFA kokartı takmış hakemlerimizin tecrübelerinden de faydalanmaya özen gösterdim. Onların sadece saha içinde değil saha dışındaki hareketlerinden de bir şeyler öğrenerek kendime katkı sağlamaya çalıştım. Halis Özkahya’nın 2013 yılında yönettiği Rosenborg-St.Johnstone karşılaşmasının dördüncü hakemiydim. Bu benim ilk Avrupa kupası maçı deneyimimdi. Böylece yurtdışında ülkemi temsil etme onurunu yaşamıştım. Ayrıca bir hedefimi de gerçekleştirmiştim” şeklinde konuştu.

“Bu sezon Cüneyt Çakır’la birlikte ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil ediyoruz”

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde görev almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Ali Palabıyık, “Ülkemi yurtdışında da temsil ederek en iyi şekilde hizmet vermek istiyorum. Bu sezon Cüneyt Çakır’la birlikte ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil ediyoruz. Umarım gelecek yıllarda UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında daha çok Türk hakemi görürüz” diye konuştu.

“Okulda öğrendiklerimin gelişimime katkısı büyüktür”

Ali Palabıyık, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olmaktan dolayı gurur duyduğunu da söyledi. Bu fakültenin kendi alanında Türkiye’nin en eski eğitim kurumu olduğunu vurgulayan Palabıyık, “Kurulduğu günden bu yana Türk sporuna pek çok değer kazandırmıştır. Bugün Türkiye’deki birçok kulübün sporcusu, antrenörü ve yöneticisi bu okulun mezunudur. Bu okulda, Spor Bilimleri alanında Türkiye’nin önde gelen değerli öğretim elemanlarından eğitim aldım. Okulda öğrendiklerimin gelişimime katkısı büyüktür. Gerek öğrenciliğim döneminde gerekse de meslek hayatımda Gazili olmanın ayrıcalığını her zaman yaşadım. Ben de bu okulun mezunu olmaktan dolayı çok mutluyum. Okulumla bağlantım kopmadı. Gazi Üniversitesi Atletizm Pisti’nde haftada 2 gün antrenmanlarıma devam ediyorum” açıklamalarında bulundu.

“Öğrenci arkadaşlarımız okulda geçirdikleri zamanı çok iyi değerlendirsinler”

FIFA kokartlı hakemi Ali Palabıyık, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilere nasihatlerde de bulundu. Öğrencilerden Gazi’nin adını taşıyan seçkin bir okulda okuduklarını asla unutmamalarını isteyen Palabıyık, “Öğrenci arkadaşlarımız okulda geçirdikleri zamanı çok iyi değerlendirsinler. Öğrenmenin yaşının olmadığını, hayat boyu devam eden bir etkinlik olduğunu asla unutmasınlar. Her zaman çalışsınlar ve hep daha fazlasını istesinler. Hedeflerini yüksek tutsunlar. İnandıkları ve çalıştıkları zaman, gayret gösterdikleri zaman hedeflerini gerçekleştirebileceklerini bilsinler. Kendi alanlarında başarılı insanları örnek alsınlar, onları takip etsinler. Onların deneyimlerinden yararlansınlar. Kendilerine, ailelerine ve ülkelerine hayırlı ve faydalı bir birey olmak için çabalasınlar” ifadelerini kullandı.

İHA