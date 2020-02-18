Ali Palabıyık kritik maça atandı

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Eintracht Frankfurt'un, evinde Salzburg ile karşılaşacağı müsabakada düdük çalacak.

18 Şubat 2020, Salı 11:58 Son Güncelleme:
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Ali Palabıyık kritik maça atandı

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında 20 Şubat 2020 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu müsabakasını yönetecek.

Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Frankfurt Stadyumu'nda, TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Müsabakanın VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve Halis Özkahya görev yapacak

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