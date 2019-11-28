Ali Palabıyık ikinci kez yönetecek

Ali Palabıyık kariyerinde ikinci kez Trabzonspor-Galatasaray maçını yönetecek. 2015 yılında oynanan karşılaşmayı Bordo- Mavililer 2-1 kazanmıştı. Palabıyık o maçta Trabzonspor’a 7 sarı, 1 kırmızı kart çıkarırken, Galatasaray’a ise 6 sarı kart gösterdi. 3

8 yaşındaki Ali Palabıyık, bugüne kadar Trabzonspor’un 21 maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda Fırtına 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti. Tecrübeli hakem Galatasaray’ın ise 23 maçında düdük çalarken, Cim Bom 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.