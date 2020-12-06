Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-0 kazandığı Denizlispor maçını yöneten Ali Palabıyık'ın ilginç bir istatistiği yinelenmiş oldu. Fenerbahçe'nin 32.kez maçını yöneten FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık 13.kez kırmızı kartına başvurdu. Ali Palabıyık, sarı-lacivertli takımın rakiplerine karşı ise bu sayıda kırmızı kart kararı göstermedi

Ali Palabıyık’ın yönettiği maçlarda

Fenerbahçe 13 kez (32 maç)

Beşiktaş 6 kez (15 maç)

Galatasaray 4 kez (26 maç)

Trabzonspor 4 kez (26 maç) kırmızı kart gördü

Ali Palabıyık'ın yönettiği son 5 beş maçta ilk kez Fenerbahçe galip gelirken bu maçlarda 4.kez oyuncusu ihraç oldu. Daha önce Luiz Gustavo Trabzonspor deplasmanında Ozan Tufan ve Rodrigues ise Sivasspor deplasmanında kırmızı kart görmüştü



