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Ali Palabıyık 13.kez Fenerbahçe'ye kırmızı kart gösterdi

Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-0 kazandığı Denizlispor maçını yöneten Ali Palabıyık'ın ilginç bir istatistiği yinelenmiş oldu. Fenerbahçe'nin 32.kez maçını yöneten FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık 13.kez kırmızı kartına başvurdu. Ali Palabıyık, sarı-lacivertli takımın rakiplerine karşı ise bu sayıda kırmızı kart kararı göstermedi

06 Aralık 2020, Pazar 22:16 Son Güncelleme:
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Ali Palabıyık 13.kez Fenerbahçe'ye kırmızı kart gösterdi

Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-0 kazandığı Denizlispor maçını yöneten Ali Palabıyık'ın ilginç bir istatistiği yinelenmiş oldu. Fenerbahçe'nin 32.kez maçını yöneten FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık 13.kez kırmızı kartına başvurdu. Ali Palabıyık, sarı-lacivertli takımın rakiplerine karşı ise bu sayıda kırmızı kart kararı göstermedi

Ali Palabıyık’ın yönettiği maçlarda

Fenerbahçe 13 kez (32 maç)

Beşiktaş 6 kez (15 maç)

Galatasaray 4 kez (26 maç)

Trabzonspor 4 kez (26 maç) kırmızı kart gördü

Ali Palabıyık'ın yönettiği son 5 beş maçta ilk kez Fenerbahçe galip gelirken bu maçlarda 4.kez oyuncusu ihraç oldu. Daha önce Luiz Gustavo Trabzonspor deplasmanında Ozan Tufan ve Rodrigues ise Sivasspor deplasmanında kırmızı kart görmüştü


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