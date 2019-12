Ali Oto: Gücümüze güç katarak ilerleyeceğiz

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, federasyon adına 2019 yılının iyi geçtiğini, yeni yılda daha güçlü bir şekilde ilerleyeceklerine inandıklarını ifade etti. Ali Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, snowboard, kayakla atlama, alp disiplini, biathlon ile kayaklı koşu branşlarında mücadele ettiklerini söyledi. Bu branşlarda başarı için gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade eden Oto, "Çalışmalarımızın ardından şimdi sporcularımızdan meyvelerini alacağız. Antrenman ve kamplarla 2019 çok iyi geçti ve 2020 de böyle geçecektir. Kayaktaki gücümüze güç katarak ilerleyeceğiz. Buna tüm camia da inandı." diye konuştu.

Oto, 2019’da düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 3 bin sporcunun yarıştığını anımsatarak, gün geçtikçe sporcu sayısının arttığını belirtti.

"Dışarı bağlı kalmamamız gerekiyor"

Ülkede kabiliyetli sporcuların çıkacağına inandığını aktaran Oto, şunları kaydetti:

"Kayak bireysel olduğu için ortalama beş başarılı sporcu çıkabiliyor. Nazar değmesin ama çocuklarımız bayağı başarılı. Kayak branşlarımızdan çok iyi haberler geliyor. Bunun yanı sıra yabancı antrenörleri ülkemizde görevlendiriyoruz. Türk antrenörlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Antrenör yetiştirmemiz ve dışarı bağlı kalmamamız gerekiyor. Türk antrenörleri geliştirirsek ileride yüzümüz çok gülecektir."

Hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayan Oto, uluslararası organizasyonların hepsine katılmaya çalışacaklarını aktardı.

Olimpiyatlara katılacak sporcu sayısının fazla olması durumunda başarının da artacağına inandığını belirten Oto, şöyle devam etti:

"Her zamanki gibi hedefimiz olimpiyatlardır. Biraz daha ilerisini düşünerek olimpiyatlarda madalya almayı hedefliyoruz. Olimpiyatlarda madalya almak kolay değildir. Çünkü her branşta çok fazla sporcu katılımı oluyor. Bunu yakalamak çok zor ama bizim de her imkanımız var, bu imkanları değerlendirip yapmalıyız ve başarmalıyız. Başarılı olmak için çaba sarf ediyoruz. Çin’in başkenti Pekin’deki 2022 Kış Olimpiyatları’na çok sayıda sporcuyla gitmek ve madalya düşünüyoruz. İnanırsak olur."

"Devletin yatırımları kayağa ve sporcuya katkı sağlıyor"

Ali Oto, devletin, kayağın gelişmesi ve başarının sağlanması için yatırım yaptığını anlattı. Yatırımların kayağa ve sporcunun gelişmesine katkı sağladığını söyleyen Oto, "Yurt dışındaki ülkelere ve spor merkezlerine baktığımda, devletimiz gerçekten amatör sporlara büyük bütçe veriyor. O bütçeleri bize veriyor ve yönetmemizi istiyor. Dolayısıyla gençlerimizi spora yöneltirsek, bütçeleri sporda kullanıp farklı şey düşünmezsek iyi yerlere varacağız." ifadelerini kullandı.