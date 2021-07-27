Ali Oto: Daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz

Pandemi koşullarına rağmen verimli bir sezonu geride bıraktıklarını dile getiren Başkan Ali Oto, "2020-2021 kayak sezonunu mevcut pandemi şartlarında birçok branşta sportif faaliyetler ve yarış müsabakaları iptal edilmesine rağmen biz, Türkiye Kayak Federasyonu olarak ekip arkadaşlarımızın, kulüplerimizin ve sporcularımızın yüksek duyarlılığı ve özverili çalışmaları sayesinde yarış takvimimizi eksiksiz olarak tamamladık. Uluslararası alanda sporcularımız 127 madalya kazandılar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerinin altını çizen Ali Oto, "2021-2022 sezonunda önümüzde EYOF ve Olimpiyat olmak üzere çok önemli iki organizasyon var. Bütün teknik kadrolarımız tüm hazırlıklarını sürdürüyor ve organizasyonlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inancım tam" diye konuştu.

Olimpiyatlardan sonra yapılacak Olağan Genel Kurulda daha güçlü bir şekilde yollarına devam edeceklerini belirten Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Mevcut yönetim kadromuza yapacağımız yeni takviyeler ile alanında uzman kişilerle yolumuza daha güçlü ve çok daha verimli devam edeceğiz. Federasyonumuzun kaynaklarında azalmaya sebebiyet veren usulsüzlüklerin önüne geçerek federasyonumuzda sadece sporun konuşulduğu ve başarı odaklı çalışmalar yaparak güzel bir yeni dönem hedefliyoruz" yorumunu yaptı.

DHA