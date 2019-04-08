Ali Muhammed iki yıl daha Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Turkish Airlines EuroLeague’de normal sezonu lider tamamlayan ve Playoff’a saha avantajını elde ederek giren, aynı zamanda Türkiye Kupası’nı müzesine götüren ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde de yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, önümüzdeki sezonların kadro planlaması üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda yapılan anlaşma kapsamında, kulübümüz ile Ali Muhammed arasındaki sözleşme 2 yıl daha uzatılmıştır.

Sarı lacivertli formayı giydiği süreçte takımımızın mücadeleci kimliğinin ve pes etmeyen karakterinin en önemli temsilcilerinden biri olan, ekibimizle üst üste üç Final Four tecrübesi yaşayan ve Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere elde edilen büyük başarılarda önemli payı bulunan Ali Muhammed, Fenerbahçe Beko formasını 2020-2021 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir.

Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Ali Muhammed’e Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz."