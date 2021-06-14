Fenerbahçe 'de Ali Koç, Fenerbahçe - Trabzonspor U19 maçını tribünden takip etti. Seçime kısa süre kala Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışı devam ederken Başkan Ali Koç'un yanındaki isim dikkat çekti. İşte yaşananlar...

EMRE İLE YOLLAR AYRILDI

Geçtiğimiz sezona sportif direktör olarak yaptığı transferlerla damga vuran Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un ayrılması üzerine A Takım Futbol Direktörü olarak takımın başında sezonu tamamlamıştı. Belözoğlu ile Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığını açıklamıştı.

İLK HEDEF TEKNİK DİREKTÖR

Yeni başkanını seçecek Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkanlık seçimi öncesi yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Başkan Ali Koç, yeni teknik direktörün Portekiz veya Alman ekolünden olacağını açıklamıştı.





BALKAN KÖKENLİ HOCA

Başkan Koç sandık kurulları toplantısında "Balkan kökenli" bir teknik adama vurgu yapmıştı Koç, tribünde Sırp menajer Milos Mladenovic ile maçı takip etti.

FREY'İN MENAJERİ

Koç, tribünde Sırp menajer Milos Mladenovic ile maçı takip etti. Milos Mladenovic aynı zamanda Frey'in menajerliğini yapıyor. Belçika 1. Lig ekiplerinden Waasland-Beveren'de kiralık forma giyen Frey sözleşmesi sona erdiği için Fenerbahçe'ye geri döndü

FREY'İN SATIŞI İÇİN GELDİ

Fenerbahçe yıldız isim ile yola devam etmemem kararı aldı. Frey'in menajeri Milos Mladenovic'in satışı için geldiği öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında takımdan ayrılması muhtemel isimlerden Frey hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Koç gelen tekliflere vurgu yapmıştı.

3 KULÜP VAR

Koç açıklamasında İsviçreli futbolcu için "İsviçre'den Frey'i isteyen 3 kulüp var." ifadesini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından yıldız isimden bonservis beklentisi arttı.

17 GOL 4 ASİST

Geçtiğimiz sezonu Belçika 1. Lig ekiplerinden Waasland-Beveren takımında kiralık olarak geçiren İsviçreli futbolcu toplamda 31 maçta 17 gol 4 asistle oynadı.

BİRÇOK ÖNEMLİ İSMİN MENAJERİ

Mladenovic, Tadic dahil birçok önemli oyuncunun menajerliğini elinde bulunduruyor. Başkan Koç sandık kurulları toplantısında " Balkan kökenli" bir teknik adama vurgu yapmıştı. (Skorer)

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