Fenerbahçe 'de gelecek sezonun başlamasına kısa bir süre kala artık teknik direktör konusunda geri sayıma geçildi. Sarı-lacivertlilerde Joachim Löw'ün uzun süredir resmi hamlelerde bulunmaması, Jorge Jesus'la Ali Koç'u bir araya getirmişti. Türk ve dünya basının Milliyet'ten öğrendiği Jorge Jesus görüşmesinin ardından sarı-lacivertlilerde sürpriz bir hamle daha geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünyaca ünlü bir başka teknik adamla bir araya geldi.

GÖZLER JORGE JESUS'TA

Brezilya’da ailesiyle beraber Rio Karnavalı’na giden Jorge Jesus için herkes beklemeye geçti. Portekiz ve Brezilya basınında da bir numaralı gündem Jesus oldu. Çıkan haberlerrde 67 yaşındaki teknik adam için en ciddi adayın Fenerbahçe olduğu bildirildi. Portekizli hocanın tatil bitiminde resmi bir karar alacağı ve artık kariyerindeki yeni dönem için adımlar atacağı kaydedildi.

3 FAVORİ, 1 SÜRPRİZ

Teknik direktör konusunda artık Fenerbahçe’de çalışmalar nihayete eriyor. Başkan Ali Koç ve yöneticiler resmi karar için geri sayıma geçiyor.

Takımın 15-20 Haziran gibi yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını varsayan ve Şampiyonlar Ligi’ne göre çalışmalarını yapan yönetim, teknik direktör sürecini uzatmak istemiyor.

Sarı-lacivertlilerde adaylar netleşmiş durumda. 3 tane favori isim bulunuyor. Jorge Jesus bir adım önde duruyor. İsmail Kartal ve Joachim Löw de önemli adaylar. İşte Fenerbahçe’nin teknik direktör adaylarında son durum:

- Jorge Jesus: Portekiz’de Ali Koç ile görüşen Jorge Jesus, şu anda Brezilya’da ailesiyle tatilde. 8 Mayıs’a kadar Brezilya’da olması beklenen Jesus’un resmi kararını tatil bitiminde vereceği kaydediliyor.

- İsmail Kartal: Mevcut teknik direktör İsmail Kartal’ın ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisi herkesi olumlu yönde etkiledi. Kulüp ve camiada birçok isim İsmail Kartal’la devam edilmesini istiyor.

- Joachim Löw: Başkan Ali Koç’un en önemli hedefi olan Joachim Löw şu anda biraz geri planda kaldı. Ancak Alman çalıştırıcı halen daha saygı duyulan bir aday.

- Nuno Espirito: Son olarak İngiltere’de Tottenham’da çalışan Nuno Espirito Santo, Fenerbahçe’de sürpriz bir aday oldu. Başkan Ali Koç ve yöneticiler Portekizli isimle de bir görüşme yaptı, alternatifler arasına aldı. (Skorer)