Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FOX TV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sarı Lacivertli camiada en çok merak edilen konulardan biri olan teknik direktör kim olacak sorusuna da samimi yanıtlar veren Koç, önemli ipuçları verdi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Başkanımız Aziz Yıldırım'ın yarın bir basın toplantısı var. Bunu FBTV'den canlı yayınlayacağız. Biz seçim zamanında kendi kanalımıza çıkamamıştık ama bu anlayışı değiştiriyoruz."





'3 sene çok acı geçti'

"3 sene çok acı geçti. Bu da başımıza gelir mi dediğimiz her şey oldu. Tüm badireleri atlattık çok şükür. 3 sene daha yetki istiyoruz. Özellikle futbolda camianın hak ettiği başarıları, Fenerbahçeli çocukların mutlu olacağı günleri yaşatmak istiyoruz."





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'En sıkıntılı kulüp Fenerbahçe'

"Ekonomik olarak 3 büyük kulüp arasında en sıkıntılı kulüp Fenerbahçe. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma bizler için çok önemliydi. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

"Bizim gelir gelmez nefes aldırmamız gerekiyordu. Tüm ana gelirler temlikti. Borç almadan gemiyi yüzdürebildik. Bunu 1 şampiyonlukla taçlandırabilseydik yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğu anlaşılırdı."

'Maliyetlerimizi indirmemiz gerekiyor'

"Maliyetlerimizi, Bankalar Birliği'nin istediği gibi indirmemiz lazım. Yeni gelirler yaratmamız gerekiyor. Bizim sadece faiz borcumuz, bazı Anadolu kulüplerinin bütçesi gibi. Bahis gelirlerine odaklanmamız lazım. Bahisi özendirmiyoruz, zaten oynanıyor. Devletimiz doğru hamlelerle legal bahisi 60 milyar TL'ye kadar çıkardı. Yüzde 4.5 paya dönelim. Bu pastadan gelecek gelirleri, kaynaktan kesin ve borç anlaşmasına servis edin"

Sahiplik modeli açıklaması

"Bir tartışma başlatıldı; sahiplik. Benim gibi sahadaki rakipleri dışında da çok fazla Ali Koç'un başarısızlığı için uğraşan bir grup olduğu için, seçtiğim her kelimeyi cımbızla kullanmam lazım. UEFA'nın düşüncesine göre, Türkiye'de dernek yapısında olan kulüpler uzun vadede başarılı olamıyor. Buradan, 'Ali Koç, Fenerbahçe'yi satıyor' gibi anlamlar çıkarılmasına şaşırıyorum. Büyük kulüplerin hiçbirinin sahiplik modeline geçmesi mümkün değil."





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"Real Madrid, Bayern Münih, Benfica gibi dernek modelinde olup çok başarılı olan kulüpler de var. Onların düşüncesi dernek modeliyle Türk kulüpleri kısa vadeli adımlar atıyor, uzun vadeli yapısal değişikliklerde başarılı olamıyor. Bunu anlatmaya çalışıyordum."

'Artık misliyle karşılık vereceğiz'

"Fazla centilmenlik ne yazık ki fayda değil, zarar getiriyor. Tek kulüple bu iş olmuyor. Biz bu değerlerden vazgeçmeyeceğiz. Fakat bizi ısırmaya kalkarsanız artık reaksiyonumuz misliyle karşılık olacak. Fenerbahçe üzerinden sürekli bir algı operasyonu yapılıyor."

"Fenerbahçe üstünde devamlı bir algı var. Zorlu sezonu, Rıdvan Dilmen sezonu, Fenerbahçe şöyle böyle. Bir kulübün ihtiyacı için artı 2 yabancı verildi, bizim ihtiyacımız yoktu, en az biz oynattık ama o da Fenerbahçe dendi."

3 Temmuz açıklaması

"Fenerbahçe, hem vicdanlarda hem de hukukta aklanmış oldu. Yarın başkası da olsa bunun hesabını sormamak sorumsuzluğa girer, görevi kötüye kullanmaya girer. Sonuna kadar bu işin mücadelesini vereceğiz."

Sezon değerlendirmesi

"Bazılarına göre 10-12, bazılarına göre 15-16 puanımız hakem hatalarıyla gitmesine rağmen Sivas maçında o ruhsuz takımı görmek bizi kahretti. Devre arasında rakibin mağlup. Kazansan şampiyonluğu garantileyeceksin. Kazansanız Kayseri'de önünüz kesilirdi diyenler de var. Aile yapısı olmaması, sahadaki oyuncular çimleri yiyecek, formayı terletecek ruhu görmemek beni çıldırttı. Samandıra'daki disiplin ve aile ortamı artık daha fazla olacak."

Teknik direktör açıklaması

"Teknik direktör konusunda bir sürpriz olabilir. Alman ve Portekiz ekolüne bakıyorduk. Fakat burada bir değişiklik olabilir. Tercihimiz oydu. O bölge dışında olanlara da 'Senle konuşmam' demiyoruz. Bakıyoruz listeye, kariyerini konuşuyoruz"

Yönetim yarın açıklanıyor

"Yönetimdeki isimleri yarın sabah açıklayacağız. Fenerbahçe kongresinde seçim sabahı açıklanır. Aslında 2 hafta önceden açıklamak gerekli ama bizim tüzüğümüz buna imkan tanıyor. Yönetimde değişimler olacaktır. İsimleri açıklayacağız."







