Fenerbahçe başkanı Ali Koç takımın Antalya kampında basın toplantısı düzenledi. Limit aşımı konusuyla alakalı açıklamalarda bulunan Koç, ayrıca Comolli ve transfer gündemiyle ilgili de konuştu.

Tahkim konusu...

Tahkim Kararı ve Fenerbahçe'nin harcama limitlerine dair yaptığı başvuru, bazı medya kuruluşlarında çok başka şekillerde ele alınıyor. Bu konulara açıklık getirmek istiyoruz. Bir kez daha görüyoruz ki Tahkim'in aldığı kararlar ve bunun bazı medyalarda ele alınış şekli gerçeği yansıtmamaktadır. Bizim için kritik bir konu bu limit konusu. Başvuru yaptık. Tahkim reddetti. Onlara saygı duyuyorum bu konuda.

Biz ve Beşiktaş faizler konusunda itirazda bulunduk. Bu arada 18 kulüp içinde faiz meselesinden en az etkilenecek kulüp de biziz çünkü bizim borcumuzun %80'i döviz kuru üzerinden. Biz Tahkim'e 'Faizlerin hesaplamalara olan etkisi gözden geçirilmeli. Federasyon da bizimle aynı görüşte ama nedense böyle bir düzenleme yapıldı. Devletimiz de faizlerin indirilmesi gerektiğini istemiyor mu? Bizim isteğimizin de farkı yok.

FFP açıklaması...

Finansal Fair Play yarar getirmiyor aksine zarar veriyor. Bunu detaylı açıklayacağım. Sabrımız taştı. Yeni olan, TFF'nin, UEFA benzeri bir FFP'yi kendisine uygulaması. UEFA'nın FFP'si işleseydi ülkede, bir adım öteye gitmemiz gerekmeyecekti. FFP'nin meyve vermediği, kulüplerin tam tersi yönde gittiği yegane ülke bizimki.

"250 milyon F.Bahçe'nin borcunu karşılamıyor"

5 yıllık bir anlaşma isteniyor. Ana paranın yüzde 80'i 5. yılda ödenince sıkıntı ortaya çıkıyor. Bu yapılandırma doğru kurgulanmış bir yapı değil. Bu borçların 5 yılda ödenmeyeceğini herkes biliyor. Doğru bir kurgu yapılmasını istiyoruz. İmzalayan kulüpler ne kadar memnun? Sormak lazım. Benim konuştuğum imzalayan kulüplerden memnun olanını görmedim. Mustafa Cengiz imzaladıktan sonra bir toplantıda bu durumu bana sordu. Devletin bu konuda elini taşın altına koymasını memnuniyetle karşılıyorum. 250 milyon Fenerbahçe'nin hiçbir borcunu karşılamıyor. Vadeyi 10 yıl yapalım diyoruz, 'talimat 5 yıl' diyorlar.

TFF basından etkileniyor...

Bizim limitleri 30'dan 40'a çıkarılması gibi talebimiz olmadı. Biz TFF ile o dönem toplantı bile yapmamıştık. TFF basında çıkan haberlerden etkileniyor. Hayretle izliyorum. Bize telkinde bulunan külüpler var. Haklı argümanlar var. Transfer dönemi bittikten sonra rakamlar açıklandı. Sayın Fikret Orman kulüpler birliği başkanıyken bu taslaklar üzerine çalışılırken bu rakamlar yüzde 50'nin altında olmasın diyen bir çok kulübü başkanı vardı. Şimdi neden yüzde 40 mevzusu tartışılıyor anlamıyorum. Bu konunun sekteye uğrayacağını başından beri söylüyoruz.

Takım harcama limitleri ve başvuru

Bizim başvurumuz engellenmeye çalışılıyor. TFF bilgi sızdırıyor. Bazı gazetecilere takım limit rakamları veriliyor. Hatta rakamı da yuvarlak 80 diyorlar. Biz de rakam 82. Harcama limitleri basına sızdırılıyor. Biz yeniden yapılandırmayı yapamadık ama kendi imkanlarımız çerçevesinde devletten yardım almadan işi buraya kadar getirdik. Yeniden yapılandırmayı yapamadığımız için kendimiz yapılandırmayı bazı bankalarla yaptık.

"Bizim artık sabrımız taştı"

Artık 3 Temmuz ruhunu diriltmenin zamanı geldi. Kulübümüzü artık daha dinamik şekilde savunmamız gerekiyor. O zaman haklı şampiyonluğumuz elimizde alınmaya çalışılmıştı. Şimdi şampiyonluğumuz engellenmeye çalışıyor. Kendi yapılandırmamızın TFF tarafından kabul edilmesini bekliyoruz. Bu da işin başka tarafı...

Mustafa Cengiz'e gönderme!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz zaman zaman Fenerbahçe'nin adını ağzına almadan atış yapıyor. "Maç oynanırken kurallar değişir mi" diyor. 2011'deki play-off'u örnek veriyor ama o zaman kural değişmişti. Umarım yanlış bilgilendirilmiştir. Şeffaflıktan bahsediyor ama biz de her şeyi KAP'a bildiriyoruz. Size bir dosya dağıtacağım şeffaf mı değil mi siz karar verin! Şeffaf değil denen Fenerbahçe 2.6 milyon Euro menajerlik ücreti ödemiş. Bütün Süper Lig ise 4.4 milyon Euro. Fenerbahçe kulübü açık ara en yüksek menajerlik ödemesi yapmış. En az menajerlik ödemesini Galatasaray yapmış. 10 bin Euro... Bir sürü oyuncu alınmış. Ama topu topu 10 bin Euro menajerlik ücreti ödemiş. Balıkesirspor bile 7 bin 500 Euro ödemiş.

"Beşiktaş'ın talebini destekliyoruz"

Taraftarlarımız limit ve yapılandırma konusunda tepki göstermekte haklı. Meşru bir talebimiz var. Daha önce kabul edildi. Bankalar Birliği ile yapılandırma yapmadık ama 2 ayrı banka ile yapılandırma yaptık ve bunun başvurusunu yaptık. Beşiktaş'ın faizlerle ilgili bir talebi var, biz ve bir kulüp daha destekliyoruz diye yazı yazdık. Bir rakibin ihtiyacı varsa, ben de desteklemeliyim.

Comolli açıklaması...

Comolli ile devam ediyoruz. Ama yaptığı açıklama yanlış. Sosyal medya diye bir gerçek var. Ben özgür ifadeye inanan insanım. Normalde twitter'ın olur arada atarsın. Bu kadar transfer yapmışız tweet atmamışsın da, buraya mı kaldın?

Zorlu'daki toplantı

O toplantıyı keşke Zorlu'da değil de Divan'da yapsaydık. Divan'ın reklamı olurdu. Ahmet Zorlu'dan komisyon isteyeceğim, bedavadan reklamını yaptık. (Gülerek) 12. haftaya kadar 6 maç kazanmışız, 6 maçın hakemi de atanmamış. Puan kaybettiğimiz 6 maçın hakemi de atanmış. Kayserispor maçındaki hatalar çok tartışıldı, o hakem de atandı. 3 maç vardı tartışılan, o iki maçın hakemi atanmadı. Zorlu'da sadece hakem atamalarını konuştuk, çıkarken de bize 30'dan 40'a çıkacağı söylendi. 1-2 gün sonra çıktı. Zekeriya bey, atamaları nasıl yaptığını anlattı. Bir mantıkla yapılıyor. Gözlemci puan veriyor, bir rakamın altındaysa atanmıyor.

Transfer açıklaması!

2-3 hafta var daha. Bir an önce bu kararın olumlu çıkmasını bekliyoruz. Hocamız sol bek istiyor. Alabileceğimiz sol beklerde var. En kısa zamanda bizim haklı başvurumuz da istenilen sonuç çıkmazsa o zaman daha radikal kararlar alacağız.

"Fenerbahçe'nin mücadelesine saygı duyulmalı"

FETÖ işi 17-25 Aralık'ta değil 3 Temmuz'da başlamıştır. Orada peek yapmıştır. O yüzden vatanını seven herkes Fenerbahçe'nin bu mücadelesine saygı duymalıdır. Bir maç kazanmaktan, futboldan çok daha önemlidir bu. Biz bu örgüte karşı en kuvvetli döneminde top yekun üstümüze gelmişken bunlarla mücadele ettik. Türkiye'de FETÖ karşıya mücadelenin fitilini biz ateşledik.

"Hocamız iyi bir insan"

Hocamız iyi bir insan, duygusal bir insan. Hocamız orada duygu patlaması yaşamıştır. Hocamızın istifa ettiği yok, 1 hafta konuşuluyor. Başka bir takımın hocası istifa ediyor, 3. gün konuşuluyor. Sosyal medyayla çok yatıp kalkmamak lazım. O ne dedi, bu ne dedi...











