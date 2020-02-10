Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısını iptal etti. Kısa bir açıklama yapan Koç, 5 askerimizin şehit olmasından dolayı programı iptal ettiğini açıkladı.

Ali Koç'tan kısa açıklama...

"Programa az bir süre kala Suriye'den çok acı bir haber aldık, 5 kahraman askerimizi şehit verdik, 5 askerimiz yaralı. Bugün gündem programını yapmama kararı aldık. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. Önümüzdeki 1-2 gün içinde bu şekilde devam edemeyecek ortamla alakalı görüşlerimizi, kimin kime hizmet ettiğini, ön yargılı tavırları size bir bir anlatacağız. Başımız sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum."