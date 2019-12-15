Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Alınan mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını belirten Ali Koç, ''Puanlar açısından enteresan bir lig oluyor. Gerekli tedbirleri alacağız. Benim en çok üzüldüğüm konu sakatlıklar. Sadık'a çok üzüldüm, dizi iyi durmuyor. İnşallah minimum tahribatla atlatırız ama görünen o ki bayağı bir süre oynamayacak.'' dedi.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Fenerbahçe Sivas'ta yıkıldı! Ali Koç ve Ersun Yanal istifa...

'Hakemin iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum'

Maçın hakemi Ali Palabıyık'ın iyi bir performans sergilediğini ifade eden Koç, "Darbelere bağlı olmayan sakatlıklardan da bu sene çok çektik, demek ki biz bu sene bir şeyi yanlış yapıyoruz. Ozan cezasını hafta içi çekecek. Rodrigues'in kırmızı kartı doğru. Ozan'ın kendine hakim olması gerekiyordu, 4. hakemle yaşadığı diyalogu söyleyince hak veriyorum. Bugün hakemin iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Bir şeye takılacaksam Ozan'a çok faul yapıldı ama Sivasspor'a 4 sarı kart verildi. Kaybedilen bir maçtan sonra algı değiştirmek istemiyorum ama %40 tartışmaları için söyleyeceklerim var." diye konuştu.

'Kadromuzu güçlendirmek durumundayız'

Transfer yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Başkan, ''Biz bugün kötü oynadık, Sivasspor kazanmayı hak etti. Durum böyle. Rıza hocayı severim, imkanım olsa maçtan önce giderdim ama maçtan sonra gittim ve tebrik ettim. Devre arasında kadromuzu güçlendirmek durumundayız. Zajc, bizim için diğer takımların ilgilendiği değerlerden biriydi. Sakatlığıyla birlikte plan değişebilir." dedi.

Bu haberi de okudular Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ve Ozan Tufan şoku!

'En çok korunan hoca Fatih Terim'dir'

"Fatih Terim, reklam servislerinden, spor servislerine mesajlar gittiğini söyledi. Sizi ima ettiği belirtiliyor." denmesi üzerine Koç: "Beni kastettiyse, beni kastettiğini söylesin, söyleyeyim. Duymadığım konuda yorum yapmam doğru olmaz. Basında en çok korunan hoca Fatih Terim'dir. Bunun da nedenini zamanı gelince açıklarız." yanıtını verdi.