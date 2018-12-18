Fenerbahçe'de Ersun Yanal imzayı attı. Başkan Ali Koç'un da katıldığı basın toplantısında Koç uzun süren bir basın toplantısı düzenledi ve sorulara cevap verdi.

Ali Koç'un basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde:

"Kimse bu durumu tahmin edemezdi"

Sezon başında Fenerbahçe için en kötü senaryoyu çizin deseler, hiçbirimiz şu an içinde bulunduğumuz durumu tahmin edemezdik. Yaşanan bu olayları sadece transfere, takım ruhuna, yanlış tercihlere veya başka unsurlara bağlayamayız. Bilmenizi isterim ki bugün içinde bulunduğumuz olumsuz tablonun arkasında camiamız için çok daha değerli işlere imza atıyoruz. Biz büyük bir camiayız. Binlerce insan bu camiaya hizmet ediyor. Futbolculara da söylediğim gibi, bu camiada futbol dışındaki tüm kulvarlarda ağzınızla kuş da tutsanız futbol başarılı olmadığında ne yazık ki bütün yapılan olumlu işler göz ardı edilebiliyoruz. Bu nedenle futbolun mutlaka başarılı olması gerektiğini hepimiz biliyoruz.

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"Cocu ve Koeman'a teşekkür ediyorum"

Ligde ve Avrupa'da istediğimiz sonuçları alamadık. Bu nedenle 10. haftada bir hoca değişikliğine gittik. Bu noktada Phillip Cocu'ya da ayrılık sürecindeki tutumundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü bundan önceki dönemlerde gerek bazı hocalarla gerekse bazı futbolcularla bu tip dönemlerde sorunlar yaşadık. Tazminatında bahsedilen yüksek rakamların hiçbiri doğru değildir. Hatta kendisi tazminatında bir indirim bile yaptı. Şu an halen Türkiye'de bulunmasının nedeni de "Ocak ayına kadar ailem açısından Türkiye'de kalmam sizin için uygun olur mu?" diye bize sordu. Biz de tabi ki kendisine onay verdik. Burada bulunmasının tazminatla alakası yok. Yine ondan sonra takımı devralan Erwin Koeman'a da teşekkür ediyorum. Zor bir zamanda liderlik gösterdi.

"Taraftara karşı mahcubuz"

Değişimin zaman alacağını biliyorduk ancak hiç bu kadar sancılı olacağını tahmin etmiyorduk. Bu süreçteki duruşu ve değişimi sahiplenmesi nedeniyle taraftarımıza da teşekkür etmem gerekiyor. Şartlar ne olursa olsun hem evimizdeki hem de deplasmandaki maçlarda biletleri tüketerek takıma ve yönetime olan desteklerini gösteriyorlar. Onlara karşı mahcubuz üzgünüz ancak dünyanın sonu değil. Bu durumdan çıkacağız. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu şu an dışardaki havaya benzetebiliriz. Yağmurlu, soğuk, sisli bir hava var şu an ama yarın güneş açacak.

"En farklı şampiyonluğumuz Yanal'laydı"

Bizim için güneşi açmamızda yardım edecek kişi olan Ersun Hocamız da burada yanımızda. Kendisini taraftarımız da çok istiyordu. Son şampiyonluğumuzda takımın başındaydı, keyif aldığımız futbolu onunla izledik. Tabi ki bana soracaksınız, "Daha önce farklı konuşmuştunuz" diye. Buna da elbette yanıt vereceğim.

"Pazarlık yapmadık, 'opsiyon sizin olsun' dedi"

Hocamızla hiçbir pazarlık yapmadık. Kendisi görüşmelerde avukat dahi kullanmadı. 1,5 yıllık sözleşme imzaladık, opsiyon sizin olsun dedi. Şampiyon olursak elbette sözleşme uzayacağını belirttik. Kendisi transfer de istemedi. Buna karşın devre arasında gereken transferleri yapacağız. Hatta gözümüzü de karartacağız. Bu yılı kayıp olarak görürsek, gelecekte atacağımız adımları belki de bu yıl atacağız. Uzun süreçte gerçekleştirmeyi düşündüğümüz transferleri bu yıl gerçekleştirmeye çalışacağız. Kendisine bu yolda "Allah yar ve yardımcınız olsun" diyorum ve başarılar diliyorum.

"Harcayabileceğimiz para 11.9 milyon euro"

FFP çerçevesinde bizim harcayabileceğimiz, 11,9 milyon euro var. Sadece alım-satım durumu da değil, transferin, gelirlerin belirli bir yüzdesini de geçmemesi gerekiyor. 31 ocakta görüşmemiz var. Gözümüzü karartmak ne demek? Şu an zaten hiçbir şey yapmasak da FFP kuralalrını yerine getiremiyoruz. Gelecek sezon Avrupa'ya belki gitmeyerek doğru hamleleri yapmayı düşünebiliriz.

"Benzia, Slimani ve Reyes..."

Slimani bu haftaya kadar 1 gol atmış olmasına rağmen Türkiye'de herkes onun alınması gereken bir forvet olduğunu söylüyordu. Cezayir tarihinin en golcü 4. futbolcusu.

Yassine Benzia, henüz 24 yaşında... Fransa'nın bir dönem en çok gelecek vaadeden oyuncularından gösteriliyordu. Giuliano'nun satışından sonra çok sınırlı bir vaktimiz vardı ve son gün almıştık. Dün gibi hatırlıyorum medyanın onu nasıl yansıttığını ama şu an tanınacak halde değil.

Diego Reyes'i bonservissiz aldık. Daha sonra büyük ücretlere satabiliriz diye düşündük. Şu anda Meksika Milli Takımı'nın kaptanı...

Bütün bu elit oyuncularla bu durumda olmamız kimsenin aklına gelmezdi herhalde. Josef de Souza ve Giuliano'yu satmasaydık büyük bir sorumsuzluk olurdu. Yerlerini dolduramadık.

"Taraftar Ali Koç'un şüphesi olmazdı"

('Taraftar Ali Koç, başkan Ali Koç hakkında ne düşünürdü?' sorusu için) Çok çabaladığını, çok uğraştığını, iyi işler yapıldığını ama bir o kadar da talihsiz olduğunu, bazı işlerin de yaşanarak öğrenildiğini ama yarının çok güzel olacağını düşünürdü. Zerre kadar şüphesi olmazdı.

"Sosyal medya ve troller..."

Sosyal medya insanların kendilerini ifade ettiği bir ortam. Orada troller de var. Bu odada olan birkaç gazetecinin bu tip trollerden medet umduğu, gazetecilik vasfını bir kenara koyup troller üzerinden gazetecilik yaptığı bir ortam içindeyiz.

"Evet hata yaptık..."

Evet ben Ersun Yanal hakkında Camiya Sesleniş programında fikirlerimi ifade ettim. Sabır gösterilmesi gerektiğini söyledim. Hataysa hatadır. Hatadan dönmek de elzemdir. Demişim ki, "Bugün olmayacak, yarınd a olmayacak."... Hatta hocamız için medyada PR kampanyası yapılıyor, bu bizi rahatsız ediyor. Bu sevdaya son verin. Benim için en kolayı Ersun hocayı getirmek herkesi memnun etmek. İnadını getirmiyor da değiliz. Ersun hoca ile uzun vadeli proje yapabileceğimizi düşünmüyorum" demişim.

Ama..."Onun döneminden beri rahat maç izlemiyoruz, en keyif aldığım şampiyonluk onunlaydı" da deyip hakkını da vermişim. Dolayısıyla hata yaptıysak yaptık ama yeni bir başlangıç yaptık. Çok kötü gidiyorduk. Erwin'le devam ederken bütün alternatiflerimizi irdeledik. Türkiye Ligi'nin DNA'sını bilen birini getirmemiz gerektiğini düşündük. Bunun düşününce de Ersun hocadan başkasını düşündemezdik.