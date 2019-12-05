Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dergideki son yazısını tamamen Süper Lig’deki hakem hatalarına ayırdı:

“Türkiye Futbol Federasyonu kararlarından başlayarak hakem atamalarında, hakem kararlarında ve VAR uygulamalarında standartların yakalanamaması karmaşaya sebep olmaktadır. Fenerbahçe olarak dile getirdiğimiz bu durumu, haftalardır yaşadığımız somut örneklerle anlatıyoruz. Yeni Malatya maçında rakibimizin kalecisi önde olmasına rağmen pozisyon incelenmezken; Göztepe maçında rakibimiz penaltı atışını kaçırdığı ve akabinde atağımızın takımımızın golüyle sonuçlandığı durumda VAR’a gidilerek golümüz iptal edilmiş, penaltı tekrarlanmıştır.”

‘Penaltı iptal olmalıydı’

“Başlı başına bu durum çifte standartı gözler önüne sermektedir. Ancak bu iptal kararını veren gözler, penaltıyı kullanan futbolcunun penaltı atış prensiplerine aykırı olarak hareketini keserek duraklama sonrası vuruşunu gerçekleştirdiğini görmezden gelmiştir. Bu detay tespit edilmiş olsa, süreçteki ilk ihlal olan bu hareket nedeniyle, penaltının tekrar edilmemesi sonucuna ulaşılmalıydı. Aynı maçta takımımızın 2. golünde izleyenlerin dahi ilk bakışta ve kolaylıkla ofsayt olmadığını gördüğü pozisyonda, VAR’ın tam 4 dakika 17 saniye boyunca pozisyonu incelemesine mantıklı bir açıklama bulamıyoruz.”

‘Sistemin karşısındayız’

“Buradan çıkarılan mesaj; VAR sisteminin, pozisyon Fenerbahçe’nin lehine iken başka, Fenerbahçe’nin aleyhine olduğunda ise bambaşka şekilde kullanıldığıdır. Fenerbahçemiz’in kural hatası iddiası olduğu maçtan sonra henüz herhangi bir savunma dahi yapılmamışken gazetelere demeçler veren MHK Başkanı’nın, 13 haftalık süre boyunca ligin genelinde yaşanan tüm tartışma ve sorgulamalara dair hiçbir açıklamada bulunmaması bir başka tuhaf durumdur. ’Zor oyunu bozar’ mantığıyla hareket edenler varsa buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz ki; Fenerbahçe camiası haklılığından aldığı güç ile bu sistemin karşısında duracak, adil rekabet isteyen diğer kulüplerle birlikte sonunda başarılı olacaktır.”