Maç sonu konuşan Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

Erzurum çok güzel bir şehir. Fenerbahçelilerin çok olduğu bir şehir. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı şehirlerden... Maç saatleriyle ilgili bazı kulüpler de serzenişte bulunuyor. Doğrudur. Ama bizim bir talebimiz olmayacak. Bizi çok iyi ağırladı Erzurumlular burada... Başta sayın valimiz olmak üzere yetkililere teşekkür ediyorum.

Sezon başından bu yana Fenerbahçe'ye karşı yayıncı kuruluşun anlayamadığımız politikaları var. Dün bizimle ilgili olmayan bir maçta tezahüratları biliyorsunuz. Saatine baksanız bile bilerek yapıldığı anlaşılıyor. Son derece ciddiyetsiz, saygısız bir durum.

Taraftarımız bu konuyu gündemde tutsun... Şu an bir dekoder kampanyasına gitmeyi düşünmüyoruz. Ancak böyle devam ederse, hayatlarında göremeyecekleri boykot kampanyası başlatırız. Ben şu ana kadar hep onların yanında oldum. 'Aynı gemideyiz. Onlar da para kazanacak, kazansın' dedim. Bu çözülmeyecekse Fenerbahçe'nin ne olduğunu görürler. Gösteririz. Hodri meydan...





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