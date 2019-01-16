Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de 'Camiaya sesleniş' programında birçok konuda açıklamalarda bulundu.





İşte Ali Koç'un gündeme dair açıklamaları:

"İlerleyen dönemlerde sadece ve sadece YouTube'da göreceğiniz içerikler olacak. Belki de transferler bile artık ilk önce YouTube'dan açıklanacak."

"Dün akşam yapmayı planladığımız Camiaya Sesleniş programını bir gün gecikmeyle yaptığımız için özür dilerim. Bir göz rahatsızlığım vardı. Sokak diliyle göz içi arpacığı... Ama bugün daha iyiyim ve programı da yapabildik."

"Göreve geldikten sonra hemen harekete geçerek finansal, sportif ve kurumsal olarak camianın röntgenini çektik. Burası müthiş bir dinamiği olan yer. Bu yapıyı kavramak bizim için şarttı. Bazıları 'Zaten biliyordunuz' diyor ama dışarıdan anlamak başka bir şeydir."

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'Hukuka güvenmek zorundayız'

"Bizim için önemli olan Yargıtay'da bekleyen davamız. Bu süreç çok uzadı. Bu işin bu kadar uzamış olmasına anlam vermekte zorlanıyorum. Bundan fazla da söyleyebileceğimiz bir şey yok, hukuka güvenmek zorundayız."

"3 Temmuz konusunda bize yapılanlar, bizim duruşumuz ve bundan sonra yapılması gerekenlerde görüş ayrılığı yok. Bize bunu yaşatanlara karşı camiamız dimdik ayakta durdu. Bundan sonra dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz."

"Şunun bilinmesi lazım ki, Fenerbahçe'de birçok konuda fikir ayrılığı olabilir. Ama 7'den 70'e bütün Fenerbahçeliler 3 Temmuz konusunda, bize yapılanlar konusunda aynı düşüncede. Bugün biz, yarın başkası, kim olursa olsun dimdik duracaktır."





'Dimdik durmak çok önemli'

"Bugünlerde atıp tutmak kolay, o günlerde yaşadıklarımızı Allah bilir. Ben o günlerde yönetici olarak işin bizzat içindeyim. O günlerde dimdik durmak çok önemliydi."

"Seçin döneminde beni FETÖ'cü yapmaya çalıştılar, 100 bin kişi beni BİMER'e, CİMER'e şikayet etti. Zaman zaman bu saldırılara maruz kalıyoruz."

"Fitne, fesat ve iftira ne yazık ki ülkemizde bir yaşam tarzı haline geldi. Biri yalan söylüyor doğruyu ispat edene kadar canınız çıkıyor. Alper Pirşen'in anlatmak istediği "Bu dava usülden bozulursa üzülmeyin." Bu sadece süreci uzatır. Bizim için esas kısmı önemli."

'Kaynak yaratmada başarılı olduk'

"7 ayda gerekli kaynakları yaratmada başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarlarımız da bu konuda bizlere destek verdiler. Bu çağda sosyal medya diye bir realite var. Kullanmasak dahi bunu kabul etmek zorundayız. Samimi kullanıcılar olduğu gibi, yalanlar da söyleniyor. Biz buraya enkaz edebiyatı yapmaya gelmedik ancak ne durumda olduğumuzu anlatabilmemiz gerekiyor."

"Zaman zaman hatalarımız olmuş olabilir ama biz hatasından dönmeyi bilen insanlarız."

'Futbolda başarısız olduk'

"Futbolda işler iyi gitmediği zaman, diğer yaptığınız iyi şeylerin hiçbir önemi kalmıyor. Futbolda başarısız olduk diyebiliriz. Ama bunun röntgenini çekmekte fayda var. Biz buraya sürdürülebilir bir başarı için geldik."

"Takımı gençleştirmek, ödenen ücretleri düşürmek.. Takımı gençlerden kurup, etrafa 3-4 tane tecrübeli oyuncu koymak ve takımı oluşturduktan sonra da tek-tük müdahaleler yapmaktı. Oyuncu yetiştirip-parlatıp satmak istiyorduk."

"40-50 yaş arası, belli bir başarıyı yakalamış, A takımda gençleri oynatmış, altyapı hocalığı yapmış ve bizim vereceğimiz bütçeleri kabul edebilecek bir hocayı takımımıza kazandırmak istiyorduk. Elimizdeki listede kalan hocalardan Cocu'yu transfer ettik."

'Cocu hatalı bir transferdi'

"Bugün baktığımız zaman Cocu transferinin hatalı olduğunu görüyoruz. Maalesef hem hocamız hem kulüp, hem de ülke şartlarına uyamadı. Biz ona gerekli zamanı verdik, arkasında da durduk. Ancak puan tablosundaki konumumuz kabul edilebilir değildi."

'Barcelona'nın listesindeydi'

"Göreceksiniz ki, 47 yaşındaki Philipp Cocu, ileride önemli bir kulüpte iyi işler yapacak. Hatta Barcelona başkanı bana, "Cocu, hoca arayışımızda kısa listemizdeydi" dedi. İnanıyorum Cocu ileride başarılı olacaktır."

"Cocu'nun sadece 1 yıllık tazminatı söz konusuydu, söylenen gibi 3 yıllık değildi. Ciddi bir indirim de yaptı. Güzel bir şekilde ayrıldık. Ardından acele etmedik. Erwin'le devam ettik. Ona da bir teşekkür plaketi verdik. Çok sıkıntılı bir dönemde sorumluluğu kabul etti. Maaşında bir değişiklik yapmamamıza rağmen Koeman görevi kabul etti."

Ersun Yanal açıklaması

"Ersun Hoca'yı niye getirdik, nasıl getirdik, bu konuda da eleştiriliyoruz ama iyi ki getirmişiz. Zaten detaylarını birazdan anlatacağım. Çok kısa bir zamanda takıma çok iyi bir hava geldi."

"Ersun hoca ve ekibinin saha içindeki meziyetlerinin dışında saha dışındaki meziyetleriyle de birlikte takıma çok iyi bir hava geldi. İkinci yarıda Fenerbahçe'ye yakışan oyun anlayışına sahip olup istediğimiz sonuçları alacağımıza inanıyorum."

'Sadece görev dağılımı oldu'

"İdari menajer olarak Volkan Ballı'yı getirdik. Zaten kendisini herkes bilir, tanır. Diğer taraftan yöneticimiz Selahattin Baki'yi de bu işler için atadık. Kendisi tribüncüdür, tribünden gelmektedir. Comolli gönderiliyor haberleri çıktı, hayır, sadece görev dağılımı oldu."

"Yönetimden de Selahattin Baki kardeşim de futbolla direkt ilgili YK üyesi oldu. Kendisi Sheffield United yönetiminde yer almış, futbolu iyi bilen, tribünden gelen tribün çocuğudur. Kendisini tanıyanlar nasıl Fenerbahçeli olduğunu da bilir"

''Damien Comolli Fenerbahçe'nin Sportif Direktörüdür. Damien'ın tek işi A takım değil, Fenerbahçe'nin geleceğini şekillendirmek, alt yapı ve benzeri konular da onun işi. Sportif Direktör kimse futbolun CEO'su odur.''

'Transferde ipuçları vereceğiz'

"Taraftarlarımız bombalar bekliyorlar. Biz bu akşam sadece ipuçları verebileceğiz.Transfer konusu resmi olarak bitmeden konuşmak doğru değil. Zaten en iyi iş de bitmiş iştir."

"7 ayda sermaye ve sponsorluk olarak 115 milyon Euro kaynak getirdik ama buradan 1 kuruş harcamadık transfere. Sattığımız oyunculardan gelen parayla transferlerimizi yaptık. FFP nedeniyle bu kaynağımızdan para harcayamazdık zaten."

"Biz istemez miyiz 40-50-60 milyon Euro transferlere harcayalım. Ama zaten bu paraları harcayarak kulübün ekonomisi bu hale geldi."

'Transfer ekonomisi değişti'

"Moussa Sow geldiği zaman 10 milyon Euro'ya geldi. Fransa gol kralıydı. Bugün Fransa gol kralını getirin bakalım kaç paraya geliyor? Aynı şekilde Güiza İspanya gol kralı olarak 14 milyon Euro'ya geldi. Bugün kral kaç paraya gelir İspanya'dan?Transfer ekonomisi çok değişti."

"İlk yarıyı bitirdiğimiz noktadan dolayı mahcubuz. Gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bize ve takıma üzülenler var. Ne yapsalar olmuyor diyenler var. Ama bir şey var ki, en kötü senaryoyu çizin deseler, kimse bu senaryoyu çizemezdi."

"Bu formanın içine seni, beni koy, daha fazla puan alır."

'Beceriksizlik değil'

"Slimani gibi golcünün son 24 şutunun kaleyi bulmamasının beceriksizlikle bir ilgisi olamaz. İlk yarıyı bitirdiğimiz noktadan dolayı ben ve arkadaşlarım son derece mahcubuz."

'Barış Alıcı hazır dönecektir'

"Barış Alıcı Fenerbahçe'ye yıllarca hizmet edecek olağanüstü bir oyuncu. Daha fazla oynaması için Malatyaspor'a maaşı karşılığı kiralık verdik. Erol Bulut hocanın da çok ilgisini çeken bir oyuncu. Çok daha hazır dönecektir."

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'Ozan özel bir yetenek'

"Ozan Tufan özel bir vaka, özel bir yetenek. Genç yaşta çok ileri noktalara geldi, belki de kendisi açısından en büyük talihsizlik buydu. Ne yazık ki bu sezon da, geçtiğimiz sezonlarda da vereceği katkıyı sağlayamadı. Sezon başında ilk gelen oyuncu Ozan Tufan'dı, özel hoca tutmuş ve inanılmaz arzuluydu. En büyük transferimiz sensin demiştik ama olmadı. Ona 'Sergen hocadan yararlan ve bir dahaki kamp döneminde aklını başına topla, F.Bahçe'ye katkı sağlayacak konuma gel' dedik."

"Yiğithan bizim evladımız, satın alma opsiyonu Fenerbahçe'dedir. Umarım bol bol oynar ve bir gün Fenerbahçe'ye geri döner."





'Rizespor ile anlaşır umarım'

"Aatif, hocamızın ricası sonrasında affedildi ve kendisini isteyen kulüpler var. Çaykur Rizespor'a gitmesini uygun gördük, anlaştık ama ne yazık ki Aatif anlaşamadı. En kısa zamanda anlaşmasını bekliyoruz."

"Sağ bekimiz Şener'i, Beşiktaş'a ya da başka bir kulübe teklif etmedik. İnşallah sözleşmesini uzatacağız."

"Sezon sonunda tabi 14 futbolcumuzun sözleşmesi sona eriyor, bunu sezon sonunda oturup değerlendireceğiz. Kesin olan bir şey hocamız, Ayew’in kalmasını istiyor.”

Ali Koç transferi düşündükleri mevkileri açıkladı: Stoper, Forvet arkası, sol açık, sağ açık, santrfor. "En az 3, mümkünse 4 mevkiye transfer yapmak istiyoruz. Hocamızın önceliği orta sahayı güçlendirmek. Orta sahayı güçlendirdiğimiz sürece gollerin ardı ardına geleceğine inanıyor."

"Aslında şu an verebileceğim transfer haberi var ama şu an imza atılmadan açıklamak istemiyorum."

"Hocamız Jailson'dan çok memnun. Testleri çok iyi çıktı. Cebrail Akbulut ismini de yakında göreceksiniz. U21 takımımızda oynuyordu."

Tolga Ciğerci'nin son durumu

"Tolga Ciğerci'ye özel bir parantez açmak istiyorum. Tolga bugüne kadar bir kuruş para ödemediğimiz ve sahaya dönene kadar ödemeyeceğimiz bir oyuncu. Kendisini ABD'ye, dünyanın en iyi ayak doktoruna yolladık, 2 ay içinde sahaya dönecek konuma gelecek. Tolga Ciğerci şu an aktif oynayan çoğu futbolcudan daha çok çalışıyor. Nasıl çalışıyor diyeceksiniz, havuzda çalışıyor, çok azimli."

"Bu transfer döneminde 30-31 yaşında oyuncular da gelebilir ama uzun dönemde yapmak istediklerimizde bir değişiklik olmamıştır."

"2018-2019 sezonunda bugüne kadar altyapıdan 10 oyuncu ile profesyonel sözleşme imzaladık. Baştan aşağıya tüm Türkiye'de de herkes bu noktaya gelmek durumunda. Profesyonel sözleşme yaptığımız 10 oyuncunun 2-3 tanesi meyve verse, kulübe büyük bir katkı. 3-4 tanesi başka takıma transfer olsa yine büyük bir katkı."

'Oyuncuların Fenerbahçe'ye gelmek istemesi normal'

"Fenerbahçe her daim bir cazibe merkezi olmuştur. Böyle bir dönemde Türk oyuncuların Fenerbahçe'ye gelmek istemesi de bu nedenle normal. Biz gücümüz yettiğince yükümlülüklerimizi yerine getirmek için var gücümüzle savaşıyoruz. Zemin ve şartlar oluştuğu takdirde, takımlarından ayrılmak isteyen oyuncuların bize katılması mümkündür."

"Kadro dışı kalan oyuncuların affedilmesi konusunda da tenkit ediliyoruz. Biz burda cezayı ömür boyu veriyor, asla affetmez durumda değiliz. Ersun Hoca geldi, durum budur arzu ettiğin taktirde istediğin şekilde ilerleyelim dedik."

'Asla inatlaşmak olmaz'

"Hocamız, Ozan'a çok inandığını, Alanyaspor'a kiralık gitmesi gerektiğini söyledi. Diğer oyuncuların da takıma dönmesi gerektiğini söyledi. Söz konusu Fenerbahçe'nin menfaatleriyse bizde inatlaşma asla olmaz."

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'Volkan gerekli hamleleri yaptı'

"Volkan'ın geri dönmesi için neler yapması gerektiğini tek tek söylemiştim. Ama Volkan ilk başlarda bir hamle yapmadı ya da o mesajı almadı. Ersun Hoca geldikten sonra ise takıma dönmek istediğini söyledi, gerekli hamleleri yaptı. Volkan Demirel kendisine yakışanı yaptı ve takıma geri döndü."

"Özür dilemek istiyorsan çık özür dile" dedik. Yazılı bir şey yazarsan pek samimi gözükmeyebilir dedik. Bir açıklama yapacağını da biz açıklamadık, kendi açıkladı. O açıklamaya göre takımda kalmayabilirdi de."

'Volkan'ın dönmesi iyi olacaktır'

"Volkan, açıklamasını antrenman sahasında yapmak istedi ama hava şartlarından dolayı kantine alındı. Bunu sosyal medyada art niyetli insanlar polemiğe çevirdi. Volkan'ın takıma dönmesi iyi olacaktır. Kendisinden beklediklerimizi yerine getirecektir. Volkan'ın alacağı çok büyük sorumluluklar var ve alacağına inanıyorum. Yarın da oynayacaktır. Harun sakatlığından dolayı 2 hafta oynayamayacak."

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Ersun Yanal tercihi açıkladı

"Ersun hoca planlarımızda yok demiştim, kendisiyle uzun vadeli planlar yapamayız demiştim. Değişimde en doğru insan Ersun Yanal'dı. Ersun Hoca defterini kapatın derken, onun yaşattığı şampiyonluktan sonra nasıl keyif aldığımızı da söyledim. Konu saha içiyle ilgili değildi. Başka hususlar vardı."

"Ersun Hoca konusunda acele etmedik. 1 hafta oturup konuştuk. Taraftarın gazıyla iş yapsaydık ilk başta getirirdik."

"Erwin Koeman ile bir müddet devam ederken, o süreçte Semih Özsoy önderliğinde hocamızla görüşmelerimiz başladı. Sonra sürece ben de dahil oldum. Kendisiyle oturup konuştuk. Bir hafta boyunca istişare ettik."

'Bu camianın mutluluğa ihtiyacı var'

"Ben bunu Ersun Hoca için de bir şans olarak görüyorum. İnşallah çok istediği 4. yıldızı burada takar ve uzun yıllar burada çalışır. Artık bu camianın mutluluğa ihtiyacı var."

'Altyapı gelişmezse beni eleştirin'

"2 sene sonra altyapımızda bir gelişme olmazsa bizi eleştirin. Yepyeni bir kadro kurduk. Scout ekibimizin başına da Altınordu'nun scouting liderini getirdik."

“Üzülerek ve utanarak söylüyorum ki Fenerbahçe altyapısının tesisleri yeterli değil. Bu konuda devletten bize bir arazi tahsis etmesini istedik. Bu yeni tesislerin maliyetini asla kulübe yüklemeden ben ve işadamları üstlenecek.”

'Pilot takım almak istiyoruz'

“Gelecek sene U21 ligi yok, kaldırıldı. Bunun yerine ikame edecek bir çözüm üretilmeli. Üst lige çıkmamak şartıyla bizim gibi takımlara alt liglerden takım sahiplenme hakkı verilmeli. Balkanlar, Almanya ve Portekiz’de pilot takım almak istiyoruz”

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'Hagi'ye hak veriyorum'

"Geçen gün Hagi de söylüyor, "Türk futbolunda ekonomik sıkıntı yok. 2 milyon maaş veriyorsunuz. Bizde 5-10 bin Euro maaş veriliyor" diye. Hakikaten doğru söylüyor. Romanya'da en yüksek 20 bin Euro maaş veriliyor. Müthiş bir jenerasyon geliyor Romanya'da altttan."

'30 milyon Euro bütçe...'

"Basketbol konusunda bizden önceki yönetimi de tebrik edip, şapka çıkarmak lazım. Obradovic'i Fenerbahçe'ye kazandırmak, bu bütçeleri vermek kolay değil. 30 milyon Euro bütçeli bir basketbol takımımız var."

"Fenerbahçe'nin Twitter hesabı, Dünyanın en çok etkileşim alan 2. basketbol kulüp hesabı. Avrupa'dan sadece Fenerbahçe var. Diğer 9 takım NBA'den. Sadece Los Angeles Lakers geçmiş. Instagram'da da basketbol takımımız Dünya'da 8. sırada. Amerika dışında sadece Fenerbahçe var."

'Obradovic kalacak'

"Geçen sezon Doğuş sponsorluğunda 11 milyon Euro açığımız varken, bu sezon 15 milyon Euro açığımız var. Sayın Obradovic bizimle devam ettiği sürece, bu bütçeleri o veya bu şekilde sağlayacağız. Büyük konuşmamak lazım ama devam ettirmek için çalışıyoruz. Obradovic’in ayrılması söz konusu değil. Hocamızın sözleşmesi seneye bitiyor, Obradovic bizimle devam etmek istediği sürece biz de elimizden geleni yapıp, bütçeyi koruyacak hatta daha da ileri götüreceğiz."

Ali Koç görüşmeyi doğruladı

"London Football Exchange, Avrupa'da kulüplerin gelirlerini temlik edip kredi veren bir kuruluş. Şu an zaten aynı şeyi yapıyoruz. Ama bu kuruluştan aldığımız krediye ödeyeceğimiz maliyetle, bugün aldığımız kredilere ödediğimiz arasında yarı yarıya fark var."

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Borçların düzenlenmesine destek

"Borçların düzenlenmesini sonuna kadar destekliyoruz. Devletimizin bu duruma el atması doğru bir adım. Türkiye dünyada marka olacaksa, sportif açıdan da marka olabilmeli. Bu önemli bir adım ama kalıcı bir çözüm için çok doğru bir dizayn lazım. Burada herhangi bir hibe söz konusu değiliz. Konu başka yerlere çekiliyor. Biz kendi bankamızda yapılandırmalar yapıyoruz ve yeni krediler de veriyoruz. Bu başka sektörlere yapılırken, futbola da yapılması gayet doğal ve normal."

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'Öyle olsa 17. sırada olmazdık'

"Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettim ben, Fenerbahçe'ye özel bir muamele gibi şeyler... Keşke öyle bir gücüm olsa da, bir ziyaretle Türkiye Bankalar Birliği'ni ayağa kaldırıp, Türk futbolunu kurtarabilseydim. Öyle olsa zaten 17. sırada olmazdım."

"Bugüne kadar kimlere, hangi kulüplere vergi affı yapıldı! Fenerbahçe kendi futbol stadını ve basketbol salonunu kendi yapan tek kulüptür. Futbolda Beşiktaş kendi stadını yapmıştır. Onun dışında statları hep devlet yapmaktadır."

'UEFA ile önemli bir toplantımız var'

"31 Ocak'ta UEFA ile önemli bir toplantımız var. FFP uzlaşmasının 2 ayağı var. Alabildiğin kadar satabilme biri. 4 yıllık anlaşma sonunda 30 milyon Euro zarar hakkın var. Geçen sezon sonunda ise 90 milyon Euro zararımız var. Bizim buna uymamız için +60 kar yapmamız lazım."

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'Vahim durumdayız'

"Diğer taraftan ise aldığınız oyuncuları Avrupa'da oynatamama durumunuz oluyor. Denk hesap konusunda vahim durumdayız. 90 milyon Euro zarardayız ve Mayıs'a kadar 60 milyon Euro kar yapmamız lazım."

"İçinde bulunduğumuz finansal bir Kurtuluş Savaşıdır.Her ay açığımız 75-100 milyon TL."

"Yakında düğmeye basıp Fenerbahçe için bir kampanya başlatacağız. Bu ekonomik yükün altından camiamızın desteği olmadan kalkamayız. Taraftarların yapacağı bir kampanyayı FFP için UEFA da kabul edebilir. Bunu 31 Ocak'ta görüşeceğiz, öğreneceğiz."

Yeni kampanyayı açıkladı

"Bir kampanya yapmaya karar verdik. Ayda 5-10 lira verebilecek insanlardan tutun, tek seferde 500 bin, 1 milyon verebilecek insanları bir araya getirin, Fenerbahçe'nin kimseye muhtaç olmamasını sağlayacak duruma gelmesi için bir kampanyaya başlayacağız."

"Yönetim kurullarındaki fikir ayrılıkları tabii ki olur, olmaması anormaldir. Ama kavga etmiştir, birbirine girmişler deniyor. Fenerbahçe söz konusu olduğu zaman karalama, algı yaratma başlıyor. Böyle bir şey olması mümkün değil. Bugün Fenerbahçe için oluyor bu, yarın başka kulüpler için de olacak. Çoğunlukla kandırılıyorsunuz."

"İşleri güçleri fitne fesat, yalan dolan. Bu insanlar değişmeyecekler. İnsanlar uyanık olsun diye söylüyorum.Televizyona çıkıp yalan söylüyorlar ve hiçbir bedel ödemiyorlar."

"İsim vermeyeceğim, Cocu bizden ayrıldıktan sonra TV'de bir programda Cocu ile röportaj yaptık diye reklamlar döndürdüler. Programda inandırıcı olsun diye bir sürü detay verdiler. Sonra Cocu'ya sordum. "Ben kimseye röportaj vermedim, biri yanıma gelip benimle fotoğraf çektirdi, hepsi bu" dedi."

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'Bu tür görüşmeleri siyasete bağlamak...'

"Benim iş hayatımdaki konumum, Tüsiad'daki konumum, çeşitli kuruluşlardaki konumum ve Fenerbahçe'deki konumum gereğiyle bu tür görüşmeleri yapmam doğal. Bu tür görüşmeleri siyasete bağlamak art niyettir. Yaratmak istedikleri intiba, benim Fenerbahçe üzerinden bir şekilde siyasete gireceğim şeklinde. Siyasetle işim olmaz diye diye dilimde tüy bitti."

"Ciğeri beş para etmez insanların bizi yıldırması mümkün değil. İyiler eninde sonunda kazanır. Geçenlerde bir köşe yazarı benim FETÖ'cü olduğumu söylemiş. Sonra baktık ki bu şahıs gidip el öpmüş!"

'Gizlimiz saklımız yok'

"Cumhurbaşkanımızın Türk sporundaki yeri önemli. Türk sporu ve Fenerbahçe üzerine bir sohbet ettik. Kendisi de iyi bir Fenerbahçeli. Bizim gizlimiz, saklımız yok, biz ne yapıyorsak ortada."

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"Öncelikle ben de bir taraftarım ve onlarla aynı şeyi hissediyorum. 17. sıradayız ve taraftarlarımızın kızması, tenkit etmesi doğal. Taraftarlar için en çok üzüldüğüm, bana üzülmeleri. Soner'in yaşaması mucizeydi ve çok şükür yaşıyor ve tribünlere dönebilecek."

'Fenerium'un cirosu 130 milyona ulaştı'

"Çok şükür Fenerium çok iyi gidiyor. Fenerium cirosu 130 milyon TL'ye ulaştı. En kafalı, en eğitimli insanları da kandırıyorlar maalesef. Telefonla satışımız yoktur. Bana bir arkadaşım bu şekilde sahte forma hediye etti! Lütfen ve lütfen bu satışlara karşı durun. Telefonla satılan formalar sahte!"

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"Bu sezon yaptığımız 192 bin adet forma satışı, kulüp tarihinde rekor olan 2012 yılındaki forma satışlarının sadece yüzde 6 gerisinde. Fenerium ciroları geçen sezona göre yüzde 126 artış gösterdi."