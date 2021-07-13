Fenerbahçe , resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül ile yollarını ayırdığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Ali Koç ve tecrübeli futbolcu bir araya geldi. Başkan Koç önemli açıklamalarda bulundu.









Başkan Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

“Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kucaklıyorum. Bugün birkaç kez son günlerde televizyona çıkıyoruz muhtelif konularla ilgili. Bugünkü konumuz aslında beni gönülden etkileyen bir konu. Gökhan Gönül biliyorsunuz geçen sezon tekrar yuvasına döndü, 1 yıllık bir sözleşme yapmıştık. Sözleşmemizin sonuna geldik. Her ayrılık zordur ama benim özelimde bu ayrılık en zorlarından. Bugün seyirciler, taraftarlar ne istiyor? Hangi takım taraftarı olursanız olun sahaya çıktığı zaman yüreğiyle oynayacak, formasında ıslanmamış, ter değmemiş bir nokta kalmayacak, sonuna kadar savaşacak, gerekirse çimleri yiyecek, elinden ne geliyorsa onu yapacak. O profile sığan oyunculardan bir tanesi de Gökhan Gönül. Herhangi bir veda mesajı değil, duygu ve düşüncelerimizi anlatacak, ona şahsım, yönetim kurulum ve tüm camia adına sizlerin önünde teşekkür etmek için böyle bir yöntemi seçtik.









Bundan sonraki kariyerinde tabii ki başarılar diliyorum. Er ya da geç bir yerde tekrar Fenerbahçe’yle yolların kesişmesini yürekten diliyorum.

Yaşını yansıtmayan karakterlerden biri. Sadece iyi bir Fenerbahçe taraftarı değil, iyi bir baba, iyi bir eş. Aile hayatını da biraz biliyorum, kısacası iyi bir insan. Evet, bu sektör profesyonelleşti. Bir yere kadar oyuncular yürekten oynayabiliyor. Ama Gökhan dibine kadar yürekten Fenerbahçe için oynayan bir futbolcumuz. Fenerbahçe’ye döndüğü için canıgönülden ben sevindim. Çünkü ben çok istiyordum. Farklı düşünenler de vardı. Ama ben seçim kampanyamda da, başkan seçilmeden önce de ayrılmasının ne kadar yanlış olduğunu ifade etmiştim. Bugüne geldik. Ben tekrar teşekkür ediyorum sana, eşine, çoluğuna, çocuğuna… Ve bundan sonraki hayatında her şeyin gönlünce olmasını temenni ediyorum.”







