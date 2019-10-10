Fenerbahçe, erkek voleybol takımının forma sırt ve kadın voleybol takımının şort sponsorluğu için Fluo markasıyla 1 yıllık anlaşma yaptı. Dün düzenlenen imza törenine Ali Koç, başkan yardımcısı Burhan Karaçam ve M&T Group Üst Yöneticisi Alexios Mavrogenis katıldı. Törende konuşma yapan başkan Koç, ezeli rakiplerine zeytin dalı uzattı.

‘Enteresan bir şirket’

Ali Koç, “Fluo şirketine hoşgeldiniz diyoruz. Fluo, Türkiye’ye Galatasaray ile girdi. Bu, Fenerbahçe, Galatasaray olayı değil. Galatasaray beraberliği olmasa belki burada bu beraberlik olmayacaktı. Saha dışında yapıcı beraberlikler olmalı. Fluo da böyle oldu. Fluo, enteresan bir şirket. Çok büyüyeceklerini düşünüyorum. İnşallah bu markanın tanınmasında Fenerbahçe’nin büyük katkısı olur” ifadelerini kullandı.

Mavrogenis: İyi anlaşma

Ali Koç, normalde sponsorların, giderlerin en fazla yüzde 20’sini karşıladığını belirterek, “Bu açıdan voleybol branşımızı tebrik etmek istiyorum. Bizim bütün voleybol giderlerimizin yüzde 60’ını sponsorlarımız karşılıyor” diye konuştu. Alexios Mavrogenis ise markalarının tanıtımı için Fenerbahçe’yi tercih ettiklerini belirterek, “Türkiye’deki 5. yılımız. Türkiye ekonomisi türbülanslar geçirse de bu ülkeye inancımız var. Bizim için çok iyi bir anlaşma oldu” dedi.