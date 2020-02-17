Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu Ankaragücü maçı sonrası durum değerlendirmesi yaparak Galatasaray maçı öncesi radikal kararlar aldı.

Derbiyi kazanırsa Yanal ile devam edilecek

Galatasaray maçını Fenerbahçe kazanırsa Yanal ile sezon sonuna kadar devam etme kararı alınırken, mağlubiyet ve beraberlikte ise yollar ayrılacak.

Jailson, Tolga gibi isimlerle yollar ayrılacak

Yönetim sadece Yanal ile değil, takıma bir türlü katkı sağlayamayan Jailson, Tolga Ciğerci başta olmak üzere bir çok isimle de yollarını ayırma kararını aldı. Öte yandan Ankaragücü mağlubiyeti sonrası takamı ise 50 şer bin lira para cezası kesildi.

Ali Koç sahaya iniyor

Başkan Ali Koç ve yönetime kurulu üyeleri, Galatasaray maçı öncesi Samandıra tesislerini sık sık ziyaret edecek ve bu zorlu maç öncesi teknik kadro ve futbolculara yanında olduğunu mesajını verecek.

Derbi öncesi konuşulacak karar

Fenerbahçe yönetimi ayrıca hafta son oynanacak olan derbi öncesi çok önemli bir karara imza attı.

Mustafa Cengiz ve yönetimi karşılanmayacak

Daha önce iç sahada oynanan derbi maçlarında rakip Başkan ve yönetimini karşılayan Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri bu kez Galatasaray yönetimini ve Başkanını karşılamama kararını aldı.

Cengiz ve Terim ile yaşanan sorunlar rol oynadı

Bu kararın alınmasın da Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim ile yaşanan sıkıntılar önemli rol oynadı.

Stat içinde yanlarında olmayacaklar

Böylece maç günü stada gelecek olan Galatasaray kafilesini hiçbir yönetici karşılamayacak ve stat içinde yanlarında olmayacak.

Kaynak: Ajansspor