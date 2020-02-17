Ali Koç'tan Galatasaray derbisi öncesinde radikal karar!
Fenerbahçe yönetimi, 2-1 kaybedilen Ankaragücü maçı faturasını Ersun Yanal’a kesti. Galatasaray maçı Ersun Yanal’ın kaderini belirleyecek. Yönetim B planı için çalışmalara resmen başladı. Ayrıca başkan Ali Koç ve yönetimi radikal kararlara imza attı.
Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu Ankaragücü maçı sonrası durum değerlendirmesi yaparak Galatasaray maçı öncesi radikal kararlar aldı.
Derbiyi kazanırsa Yanal ile devam edilecek
Galatasaray maçını Fenerbahçe kazanırsa Yanal ile sezon sonuna kadar devam etme kararı alınırken, mağlubiyet ve beraberlikte ise yollar ayrılacak.
Jailson, Tolga gibi isimlerle yollar ayrılacak
Yönetim sadece Yanal ile değil, takıma bir türlü katkı sağlayamayan Jailson, Tolga Ciğerci başta olmak üzere bir çok isimle de yollarını ayırma kararını aldı. Öte yandan Ankaragücü mağlubiyeti sonrası takamı ise 50 şer bin lira para cezası kesildi.
Ali Koç sahaya iniyor
Başkan Ali Koç ve yönetime kurulu üyeleri, Galatasaray maçı öncesi Samandıra tesislerini sık sık ziyaret edecek ve bu zorlu maç öncesi teknik kadro ve futbolculara yanında olduğunu mesajını verecek.
Derbi öncesi konuşulacak karar
Fenerbahçe yönetimi ayrıca hafta son oynanacak olan derbi öncesi çok önemli bir karara imza attı.
Mustafa Cengiz ve yönetimi karşılanmayacak
Daha önce iç sahada oynanan derbi maçlarında rakip Başkan ve yönetimini karşılayan Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri bu kez Galatasaray yönetimini ve Başkanını karşılamama kararını aldı.
Cengiz ve Terim ile yaşanan sorunlar rol oynadı
Bu kararın alınmasın da Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim ile yaşanan sıkıntılar önemli rol oynadı.
Stat içinde yanlarında olmayacaklar
Böylece maç günü stada gelecek olan Galatasaray kafilesini hiçbir yönetici karşılamayacak ve stat içinde yanlarında olmayacak.
Kaynak: Ajansspor