Türkiye Kupası’na havlu atılması, Kadıköy’de peş peşe gelen Galatasaray ve Göztepe yenilgileri... Bunların yanında yıldızlarla dolu kadronun ortaya koyduğu kötü futbol... Fenerbahçe’de son dönemde yaşanan gelişmeler sonrası yönetim duruma el koydu. Kritik Trabzonspor maçı öncesi, Ali Koç ve kurmayları önceki günkü idmanı ziyaret etti. Bu toplantıda başkan Koç’un iki farklı yüzünü takıma gösterdiği ortaya çıktı.

‘Herkes işini doğru yapsın’

Teknik ekip ve futbolculara konuşma yapan Ali Koç, önce sert uyarılarda bulundu. Başkan Koç'un, “Size her zaman destek çıktım. Futbola konsantre olmanız için arkadaşlarımla birlikte her şeyi yaptım. Ancak oynanan futbol ve alınan sonuçlar kabul edilemez. Sahada daha fazla mücadele görmek istiyorum. Bundan sonra herkes şapkasını önüne koysun ve işini doğru yapsın” dediği kaydedildi.

‘Tersine çevireceksiniz’

Başkan Koç'un, konuşmasının ikinci bölümünde ise takıma güven aşılamaya çalışarak, “Trabzonspor maçı şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip. Size güveniyorum, Trabzon’u yenerek işleri tersine çevireceksiniz” sözlerini sarf ettiği öğrenildi. Ali Koç’un ayrıca takımın son durumuyla ilgili olarak Emre Belözoğlu’ndan sık sık bilgi aldığı belirtildi.



