Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ekonomi basınıyla bir araya geldi. FBTV'den yayınlanan bu sohbet toplantısında EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun bütçesine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Erkek basketbolda bütçe anlamında geçen sezona göre daha da küçülme yaşayamayacaklarını belirten Ali Koç, "Erkek basketbolda bütçeyi 31 milyondan 19'a indirdik ama orada daha fazla indiremeyiz. Hatta biraz daha çıkarmamız lazım" ifadelerini kullandı.

EuroLeague'de mücadele eden Fenerbahçe Beko için hedeflerin devam ettirilmesi gerektiğini aktaran Ali Koç, "Biz gelmeden önce Doğuş Grubu'nun 11 milyon Euro'luk basketbol sponsorluğu vardı, gitti. 8 de Adidas'tan gitti demiştim. 19 milyon oradan gidiverdi. Ama böyle bir salonunuz ve EuroLeague lisansınız varsa bunu devam ettirmek zorundasınız. Play-Off'lara kalmak zorundasınız" dedi.



