Kurallara uyulması çağrısını yapan Başkan Koç, “Bildiğiniz gibi salgın nedeniyle zor anlar yaşamaktayız. Bizlerin hayatı için kendi hayatlarını riske eden başta Sağlık Bakanlığımız ve tüm sağlık personeline şükranlarımı iletiyorum” dedi. Ali Koç, “Zor günler bizi bekliyor. Kimsenin sıkıntı yaşamamasına çok önem veriyoruz. Hepiniz içinizi ferah tutun. Maaş ve izin konusunda hiçbir kayıp yaşamayacaksınız. Gerek sağlık gerek başka konularda insan kaynakları ile iletişime geçebilirsiniz. Yalnız değilsiniz, iyi günde de kötü günde de kocaman bir aileyiz.