Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. beIN Sports'un konuğu olan Koç, Güntekin Onay'ın sorularına tüm içtenliği ile yanıt verdi. Sarı Lacivertli kulübün başkanının konuşmasının konu başlıkları ve içeriği bir hayli merak edildi.

İşte Ali Koç'un öne çıkan açıklamaları:

"Seçildiğimizden sonra böyle bir senaryo çiz deseydiniz çizemezdik. Tahmin ettiğimizden daha kötü bir senaryoyla karşılaştık. Kriz yönetmekten reform süreci yavaşladı. Yaptığımız güzel işler de var. Yoğun bir seçim kampanyası sonrası, Fenerbahçe kongre üyelerinin teveccühü ile büyük bir farkla seçildik. Büyük bir beklentiyle geldik. Değişiklik bekleyen bir kitle vardı."

'Gideceğimiz adres değişmedi'

"Gideceğimiz adres kesinlikle değişmedi. Farklı yollara sapmış olabiliriz ama çıktığımız ana hedef kesinlikle değişmedi. Mali konuları aylardır, geldiğimizden beri anlatıyoruz. Zaman zaman camiamızın içinde ve sosyal medyada arkadaşlar gösteriyorlar. Bu konulardan bıktık diyorlar ama camia olarak içinde olduğumuz mali sıkıntıların tam olarak farkında değiller."

'Gelirlerimiz borca gidiyor'

"Bizim ve diğer kulüplerin mali sıkıntıları geride bırakmamız bir dönemlik iş değil. Bizim ilk yıldaki amacımız nefes almak, yük almamak, orta vadede gemiyi yüzdürmek, orta-uzun vadede de gemiyi limana getirmek, başarılı ve sürdürülebilir mali yapı. Ben seçildiğimizde Türk futbolunun ciddi mali sıkıntılar içinde olduğunu söylediğimde sadece milletvekilimiz Saffet Sancaklı konuşuyordu. Bizim devraldığımız mali yük diğer kulüplerimizden kat kat fazla. 120-130 milyon euro kadar bir girdimiz oldu. Gelirlerimiz yüzde 80-90'ı borçlara gidiyor."

'Yeniden yapılandırmaya imza atmadık'

"Fenerbahçe olarak yeniden yapılandırmaya imza atmadık değil, atamadık. Atmaya ihtiyacımız var. Devletimize ve bankalara, bu sorunu giderme adımı attıkları ve kulüplerin kendi imkanlarıyla dönemeyeceğini gördükleri ve yapılandırmaya girdikleri için teşekkür ediyorum. Futbol sektörü şu an belli bankalara ciddi borçları olan bir sektör. Ne yazık ki bu konu siyasi malzeme haline getirildi. Yok çiftçinin parasını topçuya veriyorsunuz vs vs, ben buna hiç katılmıyorum. Bu konu kamuoyu ve siyasi partilere doğru şekilde anlatılmadı."

'Bizim ihtiyacımızı karşılamadı'

"Futbol bir sektördür, diğerlerinden farkı yoktur. Nasıl diğer sektörleri ayakta tutmak için yapılandırma yapılıyorsa futbola yapılan da öyledir. Futbol kitleleri peşinden sürükleyen bir sektör olduğu için bu önemlidir. Mevcut düzende herkese aynı şartlar uygulanıyor. Büyük kulüplerimizden 1 tanesinin sorununu çözüyor mevcut şartlar. 5, 20, 60 yaşında insanlara aynı elbiseyi dikmek gibi. 2 yıl faiz ödemesi, 2 yıldan sonra ana para ödemesi yapılıyor. Bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. Parayı alalım da yolda kervanı düzeriz demiyoruz. Bankacıların gözüne baktığımızda samimi olmamak demek bu. Bu borç yapılandırmasından çok borç tasfiyesi. Buna imza atınca yöneticilerin ve kulüplerin manevraları azaltıyor. Vade, bu borçların ödenmesini sağlamıyor."

'UEFA'dan uzatma istedik'

"Bizim istediğimiz 10 yıllık, mümkünse ilk 2-3 yıl faiz ve ana para ödemesiz bir model. Bankalara teşekkür ediyorum, sonuçta onların suçu değil bu, bizlerin, kulüp yönetenlerin suçu. Bu modelin Fenerbahçe özelinde işlemeyeceği aşikar. Bize yapılan yardımın ve desteğin farkındayız, buna itiraz etmiyoruz ama kulübümüzün de işine yarayacak bir modele gitmek istiyoruz. 1. günden temettüye düşeceğimizi biliyoruz, bile bile lades durumu. Şu an teşekkür edip Fenerbahçe'ye uyan bir modeli sağlamalıyız. UEFA'ya verdiğimiz sürede de uzatma istedik. Bu bir sektördür nihayetinde, bunun siyasi malzemeye dönüşmemesi lazım."

Abramovich kıyaslaması

"Diyelim ki Abramovich, Fenerbahçe'ye başkan oldu, imzayı attı, daha çok imkanları var ve borcu kapattı. Yine de karşısında FFP gelecek. Bu sene Eljif Elmas'ı sattık, transfer için kullandık. Toplamda aşağı yukarı 41 milyon euro'luk bonservis satışı yaptık."

'Fener Ol' açıklaması

"Taraftarımızdan rica ediyorum, destek olmaya devam etsinler. Fener Ol'la 150 milyon liralık bir imkan sağladık, 200 milyon liraydı hedef. Ama o para geldiği gibi gitti açıklarımız dolayısıyla. Camiamıza teşekkür etmek istiyorum. 'Fener Ol' kampanyasına tekrar başlayacağız. Şu ana kadar 150 milyon lira kadar bir imkan sağladık. Hedefimiz 200 milyon liraydı. İhtiyacımız olana baktığımız zaman bu çok da fazla değil. "Çorbada tuzum olsun" mantığını hayata geçirmek her kulübe nasip olmaz."

'Fenerbahçe en son kayrılan takımdır'

"Cumhurbaşkanımız bir Fenerbahçe sevdalısı. Kendisi bizi kırmadı, geldi, şereflendirdi. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe kayrılıyor meselesine gelince, Fenerbahçe en son kayrılan takımdır.Kenan Evren Lisesi arazisi için biz 17 yıldır uğraşıyoruz. Bu arazi için toplam 4384 öğrenci kapasiteli 3 okul yaptık. Ayrıca 700 kişilik bir spor salonu yaptık. Dolayısıyla biz hakkımızı aldık. Büyük bir mega proje gerekiyor. Elimizde büyük gayrimenkuller var. Kenan Evren Lisesi konusunda adım atıldı en son. Cumhurbaşkanımız Fenerbahçe'yi ziyaret etti. Herkes küçükken bir takım tutup gelecekte ne olacağını bilemiyor."

"Biz başka kulüpler gibi malımız olmayan bir şeyin karşılığında bir şeyler almak istemedik. Spor salonu yaptık, derslik yaptık, dolayısıyla biz hakkımızı aldık. İnsanlar yıllar geçtikçe unutuyor, Fenerbahçe burayı alabilmek için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Fenerbahçe sıfır devlet desteğiyle, kendi imkanlarıyla, başka stadlarda oynamadan bu stadı yaptı. Öncü olmuşuzdur. Her Fenerbahçeli gurur duymalıdır."

Ali Koç müjdeyi verdi

"2012 yılında Ülker Sports Arena'yı inşa ettik. İmar ve iskan izni alınmamıştı, Ülker Sports Arena’nın bulunduğu araziye 6.5 yıllık aranın ardından iskan çıkartılmıştır. Bu konuda çalışan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Salon için emek veren başta Başkanımız Aziz Yıldırım’a ve Ülker grubuna teşekkür ederim.”

"Stadı taşıyacak mısınız deniyor, öyle bir şey söz konusu değil. Semtimizin stadıdır, Fenerbahçe kurulduğundan beri orada maçlarını yapmaktadır, belli bir süre dışında 100 küsür senedir. Bu pek çok kulübe nasip olmayacak bir şeydir."

"Biz 85 milyon dolar yatırdığımız stada her stada 1 milyon dolar kira ödemek zorunda kalıyorduk, bu sabitlendi 4 milyon liraya. Anadolu kulüplerinin kira için verdiği rakamlar komik rakamlar. Kısa vadede ufak tefek dokunuşlar haricinde major bir şey yapma imkanımız yok. Geçen sene kur sabitlendi, 4 milyon lira ödedik. Anadolu kulüplerinin ödediği kiralar ise komik rakamlar. Rekabet olarak baktığımızda çok adil bir rekabet ortamı değil statlara baktığımızda. Biz bu stada her sene 1 milyon dolar kira ödüyorduk. 85 milyon dolar yatırdığımız stada her yıl 1 milyon dolar ödedik."

'Gidecek daha çok yolumuz var'

"Gidecek daha çok yolumuz var. 6 seneye ihtiyacımız var dedik. Mali açıdan genele baktığımızda batak durumdayız. Avrupa'nın en yaşlı liglerinden biriyiz, en az altyapıya yatırım yapan ülkeyiz yaş avantajı olmasına rağmen."

Benfica'yı örnek gösterdi

"En az gençlere süre veren ligiz, en yavaş liglerden biriyiz. Neresinden bakarsanız bakın gerideyiz. Saydığım unsurlar çerçevesinde tek bir kulüp örnek al deseniz Benfica'yı alırım. Yapı olarak Fenerbahçe'ye çok benziyor. Çok kısa süre önce borca batak durumdaydı ama bugüne geldiğimiz zaman sürekli işleyen ve sportif başarı sağlayan, inanılmaz bir akademisi olan, sattığı oyunculardan borçlarını ödemiş bir kulüp."

"Fenerbahçe'nin gerçek sahibi 10 binlerce kongre üyesi ve milyonlarca taraftarıdır. Fenerbahçe kimsenin mülkü olmamalıdır. Dernek yapısını doğru yürütürseniz model doğru işliyor, Barcelona ve Benfica'ya bakın. En büyük sorun süreler, bizde 2 seneydi sonra 3'e çıktı."

'İstediğim zaman başkanlığı bırakmak istiyorum'

"FFP'den dolayı UEFA'ya çok gittik geldik. Onlara göre finansal sorunun en önemli nedeni dernek modeli. Uzun vadeli yapısal reformlar yapılamıyor süre nedeniyle. Burada doğal olarak kamuoyu baskısı ve taraftar baskısı var. Bana sorarsanız süre 4-6 yıl arası olmalı. Seçim döneminde 6 yıla ihtiyacım var dedim. En büyük duam, başkanlığı istediğim zaman bırakmak, istenmediğim zaman değil."

'Aziz Yıldırım'a ulaşamadım'

"Devir teslimden sonra Aziz Yıldırım'a 2 kez ulaşmaya çalıştım. 2 seferinde de ulaşamadım, asistanı bana mazeretleri olduğunu söyledi. Seçimden sonra bir iletişimimiz olmadı. Son divan kuruluna gelsin çok istedim, hayattaki tüm eski başkanlarımız bir arada olsun istedim. Cumhurbaşkanımızın 25 yıllık üyeliğinin 20 yılında o başkandı. İkisinde de asistanı mazeret bildirip katılamayacağını söyledi."

'Bu kulübün gerçek sahipleri taraftarlardır'

"Allah her kulübe böyle bir taraftar kitlesi nasip etmez. Bu kulübün gerçek sahipleri taraftarlardır. Geçen sene çok çok kötü bir dönem geçirdik, bir dakika bizi yalnız bırakmadılar. Çok üzüldüler ama bizi asla yalnız bırakmadılar. Mahçubuz, mahcubiyeti gidermek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Ben de taraftar gibi düşünen bir insanım. Taraftar ruhum beni buraya getirdi. Onların ruhunu ve hassasiyetini anlayabiliyorum. İnşallah onlara hak ettikleri başarıları getirebiliriz."

"İletişim konusunda bazı eksiklerimiz var. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bazı muhabirlerimizi yeteri kadar bilgilendiremiyoruz. Bu arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım, yeri geliyor aç susuz deplasmanları takip ediyorlar, onlara ben çok değer veriyorum."

Yayıncı kuruluşa çağrı

"Yayıncı kuruluşun başarılı olması, Türk futboluna katkı sağlar. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, yayıncı kuruluşa her türlü desteği vermeye hazırız. Bence yeterince inovatif değilsiniz, yaratıcı değilsiniz. Ne fikriniz varsa getirin. Siz ne kadar çok dekoder satarsanız, yatırımınızın geri dönüşü o kadar yüksek olur. Bir sonraki ihalede de o kadar iştahlı olursunuz. O yüzden bütün kulüpler ortak bir şeyler yapmalı, sizin pastanızı büyütebilmek için. Korsan yayıncılık sadece sizin için değil, Avrupa Kulüpler Birliği'nde de bu konu öncelikli konulardan biri. Lütfen sahte forma almayın, Fenerium ürünlerini alın diyorsak, korsan yayın yapan yerlerde de maçları izlemeyin. Sahte formalarla savaşmakta taraftarımız nasıl bize yardım ediyorsa, bu konuyla savaşmak için de tüm Türk futboluna yardım edin."

"3-4 dakikalık görüntülerde en adil şekilde göstermekle adalet sağlanır. Galatasaray maçında biz kornerden gol yedik, auta çıkmıştı top, onu göstermediniz. Galatasaray - Başakşehir maçında çok çirkin olaylar yaşandı, sanki yaşanmamış gibi sizin kanallar göstermedi. Eğer Türk futbolunda adalet sağlanmasını istiyorsak, bu özetlerde önemli anları atlamadan en kısa sürede göstermeye çalışalım."

"Biz kulüpler olarak bir masanın etrafında buluşup, sorunları giderip, ligi daha cazip hale getirmek adına, ortak çalışmak zorundayız. Sahada kora kor mücadele edip saha dışında da birlikte mücadele etmek zorundayız. Taraftara, gençlere, çocuklara karşı bir sorumluluğumuz bu. Bu ancak samimi ilişkilerle gerçekleşebilir. Avrupa Kulüpler Birliği'nde görüyorum, saha içinde çarpışıyorlar ama saha dışında neler neler konuşuyorlar... Biz de kendi ülkemizde bu konuma gelebilmeliyiz."

'Çok iyi ağırlandık'

"Tribüne oynarsak, sosyal medyada yazılan çizilene ayak uydurmaya çalışırsak fayda sağlayamayız. Anadolu'ya indiğimizde çok iyi karşılanıyoruz. Rakip taraftarlardan tepki görmüyoruz, Trabzon da buna dahil. Çok iyi ağırlandık."

'Ebedi dostluk 3 Temmuz'da büyük darbe yedi'

"Galatasaray dışındaki kulüplerle ilişkimiz çok, çok iyi. Ezeli rakip, ebedi dost ama ebedi dost kavramı 3 Temmuz sürecinde büyük darbe yedi. Bir nebze, yeni sayfa açmak için, bardağı yarı dolu görmek için hala yaklaşımımı var. Ben en azından yeni bir sayfa açmak için bir yaklaşımım var ve bu hala devam etmek. Türkiye'nin iki en büyük kulübünün toplumu ayrıştırmaması lazım. Bu iki kulübün bilhassa masa etrafında oturması lazım."

"Geçen seneden bu yıla bazı şeyler yaşandı. Ben ne 6 sene yöneticiyken ne de başkan olduğumdan beri hiçbir kulübe saygısızlık etmedim. Şunu dedin, bunu dedin diyebilirsiniz ama benim neye söylediğime bakılmalı. Hep başka yere çekiliyor, sistemsel konuşuyorum ben. Büyük ve güçlü bir devlet olacaksak, sportif anlamda da güçlü olmamız gerekiyor."

"Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olarak buradayım, Galatasaray'ın catering şirketi ile ilişkisi, Fenerbahçe'yi ilgilendirmez. O benim ilgilendiğim bir iş değil."

Yabancı sınırına nasıl yaklaşıyor?

"Yabancı sınırını hep değiştirmişiz. Dönüp bakmak lazım hangisi katkı sağladı, hangisi sağlamadı diye. 6-11 arası bizlerle yarışan Rusya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Ukrayna var. Rusya ekonomik açıdan bizi geçti. Portekiz, Hollanda, Belçika, müthiş gençler keşfediyorlar. Paraları yok ama akademiye yatırım yapıyorlar, genç oyuncuları satıyorlar."

"Benfica'yı konuştuk, Joao Felix'i gördük 120'ye sattılar. Mayıs'ta ziyaret ettiğimde başkanları '120'ye mi satsam 1 yıl bekleyip daha fazla mı satsam?' diyordu bana. Bize karşı oynarken 90 bin Euro alıyordu yıllık, sonra değeri artınca ayıp olmasın diye 500 bin Euro yaptılar. Sportif olarak en önemli alan futbol. Devlet olarak altyapıya yönelmemiz lazım. Son 2 maçta milli takımın 13 oyuncusu yurt dışında oynuyorlar. Onlar gelip keşfediyorlar burada."

"İsim vermeyeceğim bir oyuncumuz var. Şampiyon olursa prim önerdik, zam yaptık, daha çok şey istedi ve vermedik, sonra gitti 700 bin Euro'ya imza attı Avrupa'ya. Bizim en iyi modelin ne olduğunu hep beraber belirleyip birlikte masaya oturmamız lazım."

VAR'a destek verdi

"VAR uygulamasının sonuna kadar destekçisiyim. Olmazsa olmaz buluyorum. Sistem oturmaya başlıyor. İlk dört hafta sıklıkla gidiliyordu, son dört hafta ise gidilmedi. Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 45'inci dakikasındaki pozisyonda VAR'a gidilmemesi akıl alır gibi değil.Her takımın, her devre, hakem gitmiyorsa, iki kez VAR'a git deme hakkı olmalı. Bazı pozisyonlar var, anlaşılır gibi değil. Öyle olursa, daha doğru kullanılır diye tahmin ediyorum. Teniste var, voleybolda var, basketbolda var. Belki de İFAB bunu getirecektir."

"Futbolu daha güzelleştiren ve adil olmasını sağlayan bir teknoloji VAR ama insan kullanıyor. Olmazsa olmaz, alıştık, alışmaya devam ediyoruz ama ne yazık ki sistem oturdu diyemiyorum. Bu yıl ilk 4 hafta çok gidildi, sonra gidilmez oldu, bu da mantıksız."

Federasyonlara eleştiri

"Federasyon çok yeni, daha yarım sezonu bile doldurmadı. Bugünkü TFF'nin başarılı olmasını çok önemsiyorum çünkü artık son duraktayız. Ne yazık ki federasyonlarımız futbola vermeleri gereken katma değeri bugüne kadar veremedi. Biz 1 kişiyi ne Futbol Federasyonu Kurulu'na, ne de başka bir kurula önerdik. Lobi yapmadık çünkü bu felsefeye karşıyız. Biz adil ortamdan ve adil rekabetten bahsettiğimiz için biz ne 1 kişiyi TFF yönetimine önerdik ne de bir kurula önerdik. Önerseniz ne olurdu, zaten alınmazdı denebilir ama önermedik. TFF'de sadece büyüklerin temsilcilerinin olması bana çok saçma geliyor. TFF'de görev yapan kişiler formalarını üzerlerinden çıkaramıyorlar. Tuttuğu takımın mensubu gibi davranıyorlar. Bugün Nihat Özdemir yönetimi son dönemeç. Birkaç ayda şu anki TFF'nin performansını ölçmek mümkün değildir. Zaman zaman eleştirimiz olunca açıkça söylüyoruz."

Alanyaspor maçı ile ilgili açıklama

"Karara katılmıyorum ama saygı duymaktan başka yapabileceğim bir şey yok. Benim kabul etmediğim süreç yönetimi, bu kararın nasıl alındığı. Bizim inancımız, bu iş oldu bittiye geldi. Bir kere MHK Başkanı Sn. Zekeriya Alp büyük hata yaptı. Görüş belirtmemeliydi. Başvurular yapılmadan, İFAB raporu gelmeden, görüş belirtmek; bence hataydı. IFAB raporu kesinlikle var. Biz istedik 'yok' dediler. Ayıp olmasa; Whatsapp üzerinden karar alacaklardı. Raporun bir tanesinde kural hatası olduğu söyleniyor. Alınan karara katılmıyoruz."

'Futbol takımımızdan memnunuz'

"Futbol takımımızdan memnunuz ama daha gidecek çok yolumuz var. 100 metre koşmuyoruz, bu bir maraton. Geçen sezonu 6. bitirdik, en kötü sıralamamız değil ama yaşadıklarımız çok üzücüydü. Biz mütevazı bir kulübüz. Kalite anlamında söylemiyorum, kişiler, karakterler... Biz çok fazla konuşmuyoruz."

'Gustavo'yu sessiz sedasız getirdik'

"Transfer yaparken bas bas bağırmıyoruz. Luiz Gustavo kalitesinde bir futbolcu o bölgeye az gelmiştir Türkiye'de. Sessiz sedasız getirdik imzaladık. En memnun olduğum konulardan bir tanesi Ersun hocamla Comolli'nin geliştirdiği sinerji. İnanıyoruz, inançlıyız. Umutluyuz. Hiçbir zaman da büyük konuşmayız şampiyon olacağız diye, inşallah olacağız."

'Son 7 sezonun en genç takımı'

“2017/18’de Futbol A.Ş’nin tüm personel gideri 94 milyon euro’ydu. Geçen sezon bunu 85 milyon euro’ya çektik. Bu sezon da 71 milyon euro seviyesindeyiz. Bu rakamı 50 milyon euro civarına düşürmemiz gerekiyor. Biz geldiğimizde Avrupa'nın en yaşlı 3-4 takımından biriydik. İlk 9 hafta itibariyle son 7 sezonun en genç takımıyla oynuyoruz ve yaş ortalaması itibariyle şu anda ligde en genç 4'üncü takımız."

"Geçen sene aradığımız takım ruhu en çok aradığımız şeydi. Emre'yi getirme sebebimiz buydu. Beğenmediğimiz Slimani, Monaco'da harikalar yaratıyor. Olmadı, yapamadık geçen sene."

"Biz mütevazı bir kulüp ve takımız yapı, kişiler, karakterler olarak. Dikkat ederseniz mecbur olmadıkça konuşmuyoruz, oyuncularımız kibirli değiller. Bizim bir duruşumuz var. O mütevazılık bize çok şey katıyor. İyi futbol oynuyoruz. Taraftarımızın istediği gibi bir futbol oynuyoruz.”

'Vedat Muriç küçüklüğünden beri Fenerbahçeli'

"Vedat Muriç başka bir takıma gitti derken, onu transfer ettik. Çok büyük bir yatırım yaptık. Başka takıma gitseydi yazık olurdu. Küçüklüğünden beri Fenerbahçeli çünkü. Kalbinde Fenerbahçe var. Luiz Gustavo gibi bir lideri getirdik. Rodrigues gibi Türkiye'yi bilen bir oyuncuyu getirdik. Altay'ı her hatasından sonra arıyorum, iyi ki hata yaptın diyorum, tecrübeleniyor. Luiz Gustavo ile tanıştığımda ben ona değil o bana sorular soruyordu. ‘Ben şampiyon olmak istiyorum’ dedi.”

Sağlık ekibine övgü dolu sözler

“Tolga Ciğerci... Hangi takım böyle bir oyuncuya sabır gösterir? Sabır gösterdik çünkü karakterine inandık, sağlık ekibimiz mucizeler yarattı. Mükemmel bir sağlık ekibimiz var."

Şampiyonluk ve transfer açıklaması

"Aidiyet duygusu, sahiplenme, o ruhu yabancılara aşılama konusunda geçen sene en büyük eksiğimizin Türk oyuncular olduğunu tespit ettik. Bu sene bu Fenerbahçe'de var. Emre'yi bu yüzden getirdik, aferin sana Emre diyorum. İnanıyorum ki 2-3 takviye daha gerekecektir. Bunu yapacak imkanımız var mı bilmiyorum ama hocayla istişare halindeyiz. İnşallah hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağız. Emre başkomutan olarak müthiş. Bir takım şampiyon oluyor, kesin olacak diye bir şey yok. Taraftar inanmış vaziyette. İnşallah mayıs sonunda şampiyonluğa ulaşmış oluruz."

"Trabzonspor'a da bravo demek lazım. Hem genç, hem de ekonomik açıdan çok düşük maliyetli bir kadro kurdular. Rakipler hakkında yorum yapmam doğru olmaz, haddim de değil. Galatasaray ve Beşiktaş, şampiyonluğu son ana kadar kovalayacaktır."

Hayalini açıkladı

"Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin büyük bir değeridir. İyi günleri de olmuştur, kötü günleri de olmuştur. Neresinden bakarsan bak Fenerbahçe'nin büyük bir değeridir. Kariyer gelişimi için de her türlü desteği vermeye hazırız. Alex ile son dönemde çok görüştük. Alex'in Fenerbahçe'nin içinde olması gerekiyor. Çok iyi teknik direktör de olacak. İleride Fenerbahçe'ye teknik direktör mü olur, sportif direktör mü olur bilemiyorum.Benim hayalimde hem Alex'e hem Volkan'a jubile yapmak var."

"Emre, ileride Fenerbahçe'ye sportif direktör olmaya çok müsait. Emre, ne yapmak istediğini biliyor. Emre bu sene çok daha sakin. Çok daha örnek bir futbolcu. Sadece 3 tane isim değil, Fenerbahçe'nin dışarıda elçileri olmalılar. Anelka, Roberto Carlos, Van Hooijdonk, Appiah gibi oyuncular, Fenerbahçe'nin yurt dışındaki elçisi olmalı."

"Scouting doğru yapıldığı zaman bence en doğru yatırım. Biz scouting sistemini kurduk ve işletiyoruz. Türkiye'de 6 tane scout'umuz var. Kiralık verdiğimiz genç oyuncularına sözleşmesine 'Şu kadar maç oynayacak' diye madde koyuyoruz. Bazılarının sözleşmesinde cezai şartlar var."

"Merih Demiral, U21 kadrosundaydı. Sorduğumuzda herkes başka bir şey söylüyor. Merih konusunda bir sıkıntılı bir şey var, bu kadar rastlantı olamaz. Ne olmuş, çözemiyoruz."

3 Temmuz sürecini anlattı

"3 Temmuz sürecindeki manevi kayıplarımızı hiçbir zaman tahsis edemeyeceğiz. Yapayalnızdık. Bu alçak örgüt devletin bütün imkanlarıyla bize saldırdı. Boyun eğmedik. Başkanımızın önderliğinde. Dimdik durdu. Taraftar herkesten dik durdu. Boyun eğmedik. Devleti devirmeye çalışan, başbakanı, cumhurbaşkanını hedef almış örgüte karşı ilk direnişi Fenerbahçe başlatmıştır. Çok büyük zarar oldu, asla telafi edemeyiz bunu. Sportif ve mali açıdan rakiplerimizin fersah fersah önündeydik, belimizi kırdılar sonra. Zaman ilerledi, Fenerbahçe'nin haklılığı ortaya çıktı. Helal olsun Fenerbahçe'ye diyenler oldu, hala da var. Objektif bakan ve vicdanlı olan kimse Fenerbahçe'nin hakkı yenmedi diyemez. Yapayalnızdık, bundan faydalananlar oldu."

"Yargıtay kararı bekleniyor. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her zaman hukukun ve adaletin üstünlüğüne inandık. Tüm yaşatılanlara rağmen hala yargıya inanıyoruz, adalete güveniyoruz, hakkımızın er ya da geç teslim edileceğine inanıyoruz. Davada şimdi bu işten zarar görenler konuşacak. Ben de ocak ayında konuşacağım Fenerbahçe'yi temsilen. Hukuken hakkımızın teslim edileceğine inanıyorum. Siz tazminat deyin, biz helalleşme diyelim. Devlet var, TFF var işin içinde, helalleşme mutlaka olacaktır. Fenerbahçe her zaman devletin arkasındadır. Devlet söz konusuysa Fenerbahçe'nin boynu kıldan incedir, o yüzden tazminat değil helalleşme diyorum."

'Hakkımızı alacağız'

"Fenerbahçeli taraftarlarımıza ve konuyla ilgililenen Fenerbahçeli olmayanlara YouTube kanalımızdaki 9 dakikalık videoyu izlemelerini öneriyorum. 28 şampiyonlukla ilgili ciddi argümanlar var. 1923'ten beri TFF nezdindeki tüm Türkiye şampiyonlukları sayılmalı diyoruz. Somut örnekler var yurt dışında. Bunu kabul etmeyen, ona karşı tez geliştiren kulüplerin başkanlarının o dönemki şampiyonluklarla ilgili resmi yazılar var. İşin boyutunu çok mantıklı çerçevede incelediğiniz zaman tarafsız bakan herkesin hakkımızı vereceğini düşünüyorum. Şu an kısık ateşte gidiyor bu iş ama gaza da basacağız. Er ya da geç bu konuda da hakkımızı alacağız."

"Yeni vergi düzeninde futbolcuların maliyeti kulüplere net olarak yüzde 66.7 artıyor. Artan vergiyi yine kulüp ödüyor, oyuncu beyan verecek ve vergi ödenecek. Bu yeni kontratlarda düzenlenmeli. Yeni tasarıda yüzde 17.6'lık amatör teşvik geri ödemesi yapılmıyor. €30M bütçemizde 12-13 milyon Euro gelir var, 17 milyon Euro açığı var. Bu amatör teşviğin büyük katkısı vardı futbol dışı da faaliyet gösteren kulüplere. Sadece futbolda faaliyet gösterenlere avantaj sağlayacak bu."

"Olimpiyatlara en çok sporcu veren takımız. Voleybol ve basketbolda önemli başarılarımız var Avrupa'da. Futbola zor gelir bulup maçları zor yaparken diğer branşlardaki başarılar sekteye uğrayacak. Kulüpler birliği olarak devlete derdimizi anlatmamız gerekiyor. 3 büyük kulübümüze cumhuriyet kurulduğunda Ulu Önder vazife vermiş. Sporu yaymanız gerek demiş. Yeni vergi düzeninde bu çok ciddi sekteye uğrayacak."

Basketbol takımını değerlendirdi

"Sorunun ne olduğunu ben de merak ediyorum ama Obradovic varken ne de olsa üstesinden gelir diye düşünüyorum. Kötü başladık, bir sıkıntımız var ama hocamızın deyimiyle söylüyorum, şampiyon olduğumuz sezon da dahil şu anki kadromuz hocamızın elindeki en iyi kadromuz. Fikstür dezavantajı oldu, 5 maçın 4'ünü dışarıda oynadık ama bu bize yakışmıyor, bunu aşacağız. Şampiyon olduğumuz sezon Euroleague'i 5. bitirmiştik. Mali olarak 3. sıradaydık, şimdi mali olarak 6. sıradayız. Tüm Fenerbahçeliler takıma destek olacağız yarından itibaren. 10-15 sayı gerideyken bile nasıl olsa kazanırız ruhunu bize aşılayan bu ekibe destek olmak için herkesi salona bekliyoruz. Yarından itibaren desteğimize devam etmeliyiz."

"Basketbolda önceki yönetim dönemindeki düzeni ve bütçeyi devam ettireceğimizi söyledik. Basketbolda tüm transferleri hocamız yapıyor, her şeye o karar veriyor, futbolda daha karmaşık yapı var. Eski büyük sponsorun olmaması bizi ciddi anlamda etkiliyor."

UEFA'ya mesaj

"Biz sanki Zanka'ya zorla tişört giydirip Kruse'ye milli marş okuttuk. Avrupa'nın çok ciddi siyasi sorunları olduğu için rahatsız olduklarını düşünüyorum. Mevcutta asker selamına ceza getirilecek bir şey yok, yeni kural çıkarıp ondan sonra yenilerine ceza getirebilirler. Geçmişte benzer durumlarda bu asker selamına ceza verilmişliği yok. Kurallar değişmediği takdirde buna ceza getirilmesi gibi bir durum yok. Biz bu işten ceza falan almayacağız. Kuralları değiştirirler, sonrasında yaparsak ceza alırız. Esas UEFA'nın siyasi olmaması gerekir. Avrupa'daki siyasi ortamın bakış açısı UEFA'nın bize olan tavrını etkilemektedir. Bir an önce kapanması UEFA'nın yararına olur."

'Beşiktaş'a büyük bir sempatim var'

"Benim Beşiktaş'a karşı büyük bir sempatim vardır. Babam son derece demokrat bir insandır. Bu işe girmemi hiç desteklemedi ama girdikten sonra destekliyor. Beşiktaş maçları hariç arar, sorar, sevinir. Onun desteğini hissetmek önemli. Aramızda yapıcı bir rekabet var."