Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Comolli'yi görevden aldıktan sonra, yeni bir sportif direktör getirmeyi planlıyor. Bu çerçevede Avrupa futbolunda deneyimiyle ön plana çıkan isimlerle görüşüyor. İlk olarak temas kurulan isim Barcelona'nın eski sportif direktörü...

2 HAFTA ÖNCE GÖRÜŞTÜ

Koç, iki hafta önce, Ariedo Braida ile görüştü. Braida, İtalyan bir futbol adamı. Sırasıyla önce Monza, ardından Milan ve sonra da FCBarcelona'da sportif direktör görevinde bulundu. Katalan kulübünde bir ara izleme ekibini de koordine etti. 12 Ağustos 2019'da Barcelona'dan bütünüyle ayrıldı.

Ali Koç'un temsil ettiği grup, FCBarcelona ile büyük bir sponsorluk anlaşmasına sahip. Koç, bu ilişki nedeniyle kulüp çevresindeki pek çok futbol adamıyla temasını koruyor. Braida ile Barcelona'daki iyi ilişkileri çerçevesinde temas kuran sarı lacivertlilerin başkanı, İtalyan futbol adamıyla birebir görüşerek, uzun süre fikir teatisinde bulundu.

Karşılıklı fikir alışverişinin ardından taraflar tekrar görüşmek kaydıyla toplantıyı sonlandırdılar.

Barcelona'da Andoni Zubizaretta'nın yerine, 2015-2016 sezonunda sportif direktörlüğe getirilen Ariedo Braida'nın bu görevi çok verimli ve uzun sürmedi.

Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile de adı anılan Braida şimde de Fenerbahçe'nin gündeminde. (Ajansspor)