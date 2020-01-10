1907 Fenerbahçe Derneği’nin bir ritüel haline gelen 1907'li Saatler Sohbet Toplantıları önemli bir konuğu ağırladı. Yeni yılda da üyelerle buluşmalarına devam edecek 1907'li Saatler Sohbet Toplantıları’nın 2020’deki ilk konuğu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Y. Koç oldu.

1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin’in açılış konuşmasıyla başlayan organizasyonun moderatörlüğünü FOX TV Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk yaptı.

1907 Fenerbahçe Derneği tarafından Ali Koç’a özel hazırlanan video gösteriminin ardından gerçekleştirilen söyleşide Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Y. Koç, kulübün içerisinde bulunduğu durum, transfer ve ikinci yarı hedeflerinin yanı sıra birçok konuda samimi açıklamalar gerçekleştirdi. Sezon başından itibaren finansal imkanlar dahilinde doğru işler yaptıklarını belirten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Y. Koç, “Özellikle bu sene arzusu, isteği, aidiyet duygusu yüksek ve pes etmeyen bir takımımız var. İkinci yarıda bir fikstür avantajımız var. İlk altı haftayı maksimum puanla kapatırsak, şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu sene bambaşka bir hava var. İlk günden beri bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyor, desteklerini devam ettirmelerini istiyorum” dedi.

Transfer konusuna değinen Koç, “Sol beke mutlaka transfer yapacağız. Kadromuzdaki bir oyuncuya iyi bir teklif var. Bu teklifi değerlendiriyoruz. Eğer gelen teklifi kabul edersek yerine daha az maliyetli bir futbolcu alabiliriz” dedi.

Kulübün büyük bir borç yükü altında olduğunu vurgulayan Başkan Koç, “Kulübe her gün para lazım. İşin içinden çıkmakta zorlanıyoruz. Yeni kaynaklar yaratmak için çaba gösteriyoruz. Mali durumu düzeltemezsek şampiyon olsak dahi Avrupa’ya gidememe durumumuz var” diye konuştu.

‘Comolli’yi uyaracağım’

Sportif Direktör Damien Comolli’nin Twitter hesabı açmasından rahatsız olduğunu dile getiren Ali Koç, “Bu yüzden uyaracağım, biz onu zaten koruruz. Ama transfer ile ilgili verdiği bilgi doğru. Son transferi ben ve yönetim kurulu yaptık. Luiz Gustavo transferinden memnunduk o ekiple çalıştık” ifadelerini kullandı.

Koç, federasyonun açıkladığı limitlerle ilgili, “Bu malum takım için çıkarılmış bir durum. Sadece onlar uyuyor. Bütün takımlar da bundan rahatsız” değerlendirmesinde bulundu. Ali Koç, hakem atamaları hakkında ise, “TFF Başkanı Nihat Özdemir’in hakem atamalarına karışacak bir isim olmadığını düşünüyorum” yorumunu yaptı. (Skorer)

Söyleşinin ardından 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin, günün anısına hazırlanan plaketi Başkan Ali Koç’a takdim etti.