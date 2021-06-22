Ali Koç: Yeni teknik direktörümüzü Pazartesi açıklayacağız

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 25-26 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinden Habertürk kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'Bir sezonu daha seyircisiz geçiremeyiz'

Ali Koç, "Sağlığımız iyi, Kovid'i atlattık. Nisan ayında olmuştum ama atlattım. Pandemi sürecinde geçen yaz da umut verici durumdaydık. Ancak konfor alanları genişledi ve önlemleri daha az ciddiye aldık. İnşallah bu yaz bunu yaşamayız. Henüz aşı olamadım. Yakın zamanda Covid oldum çünkü. Herkesi aşı olmaya ve rehavete kapılmamaya rica ediyorum. Bir sezonu daha seyircisiz geçiremeyiz"

'İlk sene köklü değişim yapmamak lazımdı'

"Bizi sıkıntıya sokan ve zaman kaybına uğratan ilk yılımızda hiç beklemediğimiz gelişmelerle karşılaşmak oldu. Yaptığım en yanlış tercihlerden biri futbol anlamında köklü değişim. Belki ilk sene yapmamak lazımdı"

" Beşiktaş Kadın futbol takımını tebrik ediyorum. Çok güzel bir sistem kurdular. Çok güzel sponsorlukla götürdüler. Sponsorluklara uygun bir alan. Kadınlara hitap eden markalar var. Yönetilebilir bütçeler. Kadın futbolda bizi bekleyen bir karar var. O karar, birinci ligde bir takımla mı iş birliği yapıp oradan başlamak, yoksa Beşiktaş'ın yaptığı gibi 3. ligden başlayıp adım adım adım gitmek mi?"

'Yabancı kuralıyla tek başına hiçbir şey değiştirmez'

"Altyapıda hoca yok, tesis yok, sabır yok. Yabancı kuralıyla tek başına hiçbir şey değiştirmez. Kriter getirin. Son durak kontratlar yapmayalım. Bizde şöyle bir yanlış var. Biz de yaptık. Bonservis vermeyelim ama oyuncuya 2,5 milyon Euro verip daha sonra yollayamıyorsun. Biz Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir akademi kurmak istiyoruz"

'Kim çıkarsa çıksın, benim adaylığım değişmezdi. Buna Aziz Başkan da dahil'

"Fenerbahçe'ye aday olan herkese benim saygım sonsuzdur. Adayımız hakkında güçlü - güçsüz ayrımı yaparak yorum yapmak bize yakışmaz, kendisini de saygıyla selamlıyorum. Kim çıkarsa çıksın, benim adaylığım değişmezdi. Buna Aziz Başkan da dahil."

'Burak Elmas'ı tebrik ettim'

"Burak Elmas'a mektup yazdım ve mektupla tebrik ettim. Burak Bey'i gençlikten tanırım. Eşi ve eşinin ailesini daha eski tanırız. Faruk Süren Bey ile çok yakın dostluğumuz vardır."

" Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetimi bizim son 3 senedeki yaklaşımımızın yarısını sergilese Türk futbolunun problemlerini çözeriz. Yayıncı kuruluş böyle yapamaz, böyle hakem performansları olmaz, TFF böyle yönetemez"

'Yayıncının istediği indirim olursa çökeriz'

"Yayıncı 292 milyon doların 150'sini ödemiş. Taksitlerini ödemiyorlar. İndirim aldılar, yine indirim istiyorlar. 500 milyon dolar alan ihale kabul edersek 215'lere düşüyor. Yayıncı, 5 sezonda 679 milyon dolar indirim istiyor. Yayıncının istediği indirim olursa çökeriz. Bir şirket, istediği her şeyi yapıyor. Hukuki muhatap biz değiliz ama sıkıntıyı biz çekiyoruz. Bu iş nereye kadar gidecek, ne olacak... Anlaşamadılar hala."

'Fenerbahçe'nin Avrupa'daki itibarı yok edildi'

"3 Temmuz'da müthiş bir itibar suikastine uğradık. Fenerbahçe markasına gelen zararın hiçbir şekilde maddiyatla ölçülmesi mümkün değil. Şampiyon kadromuzdan fedakarlık etmek zorunda kaldık. Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiz engellendi"

"Belimizi doğrultamadık. Üstüne de çok ciddi şekilde yönetimsel hatalar yaptık. Biz bu kulübü devraldığımızda, UEFA'nın yayınlarında 'Avrupa'nın finansal açıdan en kötü takımı' olarak gösteriliyorduk. 2018 sonu itibarıyla. Bizim ne devraldığımızı UEFA söylüyor. 3 Temmuz bize çok büyük zararlar verdi. Maddi ve manevi. Avrupa'da kaybettiğiniz itibarı yerine getirmek yıllar sürer. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki itibarı yok edildi."





'Federasyonun acele karar vermemesini doğru buluyorum'

"Federasyonun şampiyonluk başvurumuzla ilgili acele karar vermemesini doğru buluyorum. Bizimle beraber başka kulüpler başvuru yaptık. Bizim istediğimiz gayet basit. TFF, 1923'te kurulmuş, net. 1923 yılından sonra 36 tane turnuva düzenlemiş, şehir turnuvaları değil. Bu turnuvaların bazılarında olan şehir sayısı, bugün ligdeki şehir sayısından daha fazla. Bunları yok saymak, Türkiye Cumhuriyeti tarihini yok saymaktır."

"Fenerbahçe'nin ilkeleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleriyle paraleldir. Fenerbahçe'nin, Atatürk'le olan ilişkisi tarihte yer almaktadır. Fenerbahçe'nin duruşu hep aynı olmuştur. Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'da hedef olma sebeplerinden biri bence budur."

"Adamın biri çıktı, 'Dzeko'yu aldı' dedi. O adamı iyi takip edin, kimlerle ne ilişkisi olduğunu anlarsınız. Sonra da haber çıktı, 'Ali Koç'un seçim hediyesi Dzeko' dendi. Daha sonra menajeri, 'Görüşmedik' dedi. Olsa olur, olmazsa beceremediler...Satır aralarını iyi okuyun"

"Yeni teknik direktörümüzü Pazartesi açıklayacağız.”



