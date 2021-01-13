Ali Koç ve Volkan Can buluştu

Kulüpler Birliği toplantıları esnasında önemli bir buluşma gerçekleşti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Kırklarelispor Başkanı Volkan Can biraraya geldi. Aynı zamanda misli.com 2-3. lig kulüpler birliği başkanlığını da yürüten Volkan Can ile Ali Koç arasında sıcak bir sohbet gerçekleşti. Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Kırklarelispor'un rakip olmasının ardından iki başkan arasında temaslar sıklaşmış ve karşılıklı fikir alışverişleri oluşmaya başlamıştı. Ali Koç, Volkan Can'ın daveti üzerine Kırklareli'de oynanan mücadeleyi tribünden takip etmişti.

Can: Kırklareli halkına selamlarını iletti

Başkan Volkan Can, görüşme sonrası kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanımız Ali Koç'la bir araya gelerek geçtiğimiz sezon atılan dostluk temellerini geliştirdik. Kendisine konuk severliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Başkanımızın Kırklareli halkına selamlarını iletmemi istedi" ifadelerini kullandı.







