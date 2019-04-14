Ali Koç ve Mustafa Cengiz ayrı yerlerde izledi

Süper Lig’in 28. haftasında Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, tribünden takip etti.

Cengiz, dev derbiyi Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Hüsnü Güreli ile yan yana takip ederken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise ayrı yerde mücadeleyi izledi.

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