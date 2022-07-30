Ali Koç: UEFA çifte standart uygulamamalı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda flaş açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle;

Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Sebebini de biraz sonra anlatacağım. Ukrayna Büyükelçisi'nin hadsiz söylemleri sonrasında onlar bizden özür dilemeli. Sosyal medyada her konumuza maydonoz olan rakip takım taraftarlarından etkilenmiş olmalısınız.

FFP'de rahatlığımız var

Son 4 senede hiç bu kadar erken transfer yapmamıştık, geç kalındığı görüşüne katılmıyorum. Bu sene bir nebze elimiz biraz daha rahat, FFP'de rahatlığımız var. Haziran ve Temmuz'da transfer yapabildik. Yönetim transfer yapmasın, hoca yapsın." Hoca yapar, "Hoca niye her şeyi yapıyor, yönetim yapsın." "Hoca ne istiyorsa onu alın." Alınca, "Niye hocanın istediği her şeyi yapıyorsunuz." Bana göre bu sene doğru yoldayız.

Tribünün tamamından takıma destek verecek konumdan çok uzaklaştık

Tribünlerimizin performansında bir düşüş var. Biz artık eskisi gibi 90 dakika boyunca kulübü, takımı sonuna kadar destekleyen, tribünün tamamından takıma destek verecek konumdan çok uzaklaştık. Son maçta da bunu yakından gözlemledim. Hepimizin silkelenmesi lazım.

Tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ederim

Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, 37 bin küsür kombineyi saatler içinde tükettiler. Bu her kulüp için geçerli değil. Geçen senenin şampiyonu da dahil tüm kombinelerini satan başka bir kulüp var mı bilmiyorum. Şimdiden 43 bine yakın forma satıldı. Geçen sene aynı dönemde 28.700 adet forma satılmıştı. İyi gidiyoruz. Tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ederim.

3 transferimiz kaldı

Değişik bir hocamız var. Bunu iyi anlamda söylüyorum. Futbolcular ve yıllardır Samandıra'da çalışanlardan aldığım geri bildirim, diyorlar ki "Bu adam farklı bir adam." Başarıları zaten ortada, getirebileceğimiz en iyi hocayı getirdik. Hocamızın verdiği direktifler doğrultusunda transferlerimizi yaptık. 3 transferimiz kaldı. Kaleci, sol bek, santrfor. Tabii onunla işimiz bitmiyor, bir de kadroyu boşaltma adımlarımız olacak.

Kim özel bir karakter

Kim, 1 sene evvelinden bize planlarını anlatmıştı. "Ben 2 haftada Jesus'tan öğrendiğimi hiçbir yerde öğrenmedim" dedi. Maaşına da son derece hatırı sayılır bir artırımı kabul ettik. Sonunda kafasına uyguladığı planı uyguladı ve gitti. Özel bir karakter.

Mesut iyi bir Fenerbahçeli. Ama uymadı

Mesut Özil ile yollarımızı ayırdık. Ne büyük hayallerle geldi. Bazen hesapladığınız gerçekleşmeyebiliyor. Dünya tarihinde Türk olup bu kadar başarı sağlamış, iyi bir Fenerbahçeli. Ama uymadı, olmadı. Bizler de hiçbir hocaya "Şunu oynatacaksın" diyemeyiz.

Birkaç isme büyük ilgi var

7-8 kişi gidecek, 3 kişi gelecek. Kadroda tutmak istediğimiz oyunculara da, özellikle birkaç isme büyük ilgi var. Ekonomik açıdan baktığınızda geri çevrilemeyecek olanlar var. Şampiyonluk hedefinde ise kesinlikle bırakılmaması gereken bir durum var. Biz bir transferi yapınca, yok hile var, yok usulsüzlük var. Bir futbolcuyu öve öve bitiremiyorlar. Biz devreye girip o futbolcuyu Fenerbahçe'ye getirince kötü futbolcu oluyor. O her konuya maydanoz olan rakibimiz, bu konuya da maydanoz oluyor.

Bana göre yakışıksız, gereksiz bir tezahürattı

Biz buradaysak içiniz rahat olsun. Fenerbahçe ismine leke getirecek bir şey yapmayız. Özellikle genç taraftarlarımıza söylüyorum, çok çabuk galeyana geliyorsunuz. Çok çabuk sazan oluyorsunuz. Hocayı bile tartışmaya başladılar şu an. Kaosa gitmeye müsait camia olduk. Bana göre yakışıksız, gereksiz bir tezahürattı. Fenerbahçe kimliğinden, değerlerinden çok uzaktı. Ama ne yapmamız gerekiyor, insanların ağzına fermuar mı kapayacağız. Niye oldu o tepki? Maç daha başlamadan, eskiden Türkiye'de bir takımda oynayan kalecinin, eski takımını simgeleyen işaretleri yaparak tribünleri germesiyle başladı. Sonra gol geldi. Yine o oyuncu, yedek kulübesinden fırlayarak öyle hareketler yaptı ki. Golü atan da yaptı. Biz yedek kulübesine bakmadan golü atana bakamadık. Bariz bir tahrik var. Sayın Lucescu'ya teşekkür etmek istiyorum. Oyuncuya bağırıp çağırdı.

Savaşa karşıyız

Türkiye'nin de, Fenerbahçe'nin de bu savaşla ilgili duruşu nettir. Nedir o duruş? Biz kimsenin yanında değiliz, savaşa karşıyız, insanlığın yanındayız. Bizim duruşumuz bu kadar net. Bizde Ukraynalı sporcu da var, Rus sporcu da var.

UEFA çifte standart uygulamamalı

Geçmişte Ukrayna'da Türk takımlarının ve bizim oynadığımız maçta açılan paçavra pankartları biliyor musunuz? Üzerine basa basa vurguluyorum. UEFA çifte standart uygulamamalı! Spor ve siyaset iç içe geçmemeli!