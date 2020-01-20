Ali Koç: Transfer yapamayız! B planımız yok!

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, mali konulardan transfer dönemi politikasına kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un Trtspor'da katıldığı programda söylediklerinden önemli bölümler şu şekilde:

"Sistem zaten değişecek"

Mali konular çok zor ve teknik konular. Sokaktaki her vatandaş anlamayabilir. Bu sistem zaten böyle devam etmez. Bu sistem çökecek. Ben bunları Çalıştay'da sayın cumhurbaşkanımıza da sayın Nihat Özdemir'e de söyledim. Diyorlar ya 'Oyun oynanırken kural değişmez' ben de diyorum ki zaten değişecek. O zaman değiştiği zaman bunları söyleyenler ne diyecek?

"Finansal olarak çöktü"

UEFA Finansal Fair Play bizim ülkemizde sorunları tedavi etmedi. Kulüpler aksi istikamete gittiler. Bazı ülkelerde de işe yaradı ama bizde ne yazık ki öyle değil. Kulüpleri sadece bankacı gözüyle de yönetemezsiniz. UEFA da sağolsun cezalandırmak istemedi kimseyi. 2016'da darbe girşimi oldu, 2018'de kur inanılmaz fırladı. Federasyon da UEFA'ya 'Ben kulüplerin borçlarını yapılandıracağım' dedi. UEFA da bunu kabul etti. Ancak kamuoyuna doğru da anlatılmadı. Türk futbolu finansal açıdan çökmüştür.

"Geldiğimiz nokta başarıdır"

Limitler açıklanmadığı dönemde har vurup harman savurmadık. Bizde isteriz 40'lara düşmeyi ancak 2 günde olmuyor. Uzun kontratlar var, borçlar var. Yine de iki senede geldiğimiz nokta başarıdır.

"Kulüpler olarak derdimizi anlatamadık"

Biz de kulüpler olarak devletimizi yalnız bıraktık. Derdimizi anlatamadık. 'Futbolcu fabrikası olmamız, ihracatçı bir ülke olmamız ve Avrupa'da yarışmacı olmamız lazım' demeliydik. Tabii ki biz Fenerbahçe kulübü olarak sonuna kadar denetlenmeye de hazırız. Sadece yeniden yapılandırmayla da yürümeyecek bu iş.

"Spor bakanımıza teşekkür ediyorum"

Sayın spor bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Müthiş bnir çalışma yaptı. Her şeyin farkında kendisi. O da kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor.

"4 büyük kulübün başkanlarıyla oturmaya hazırız"

4 büyük kulüp başkanı toplanalım bir masanın etrafında, mali konularda konuşalım, kamuoyunu içerisinde bulunduğumuz durumu ortaya koymak adına aydınlatalım. Yapın çağrıyı, ilk olarak kapıda Fenerbahçe olacaktır.

"Şampiyon olsak bile..."

Türkiye'de artık yıllık 3 milyon euro, 4 milyon euro gibi ücret ödemeleri imkansız. İsim vermeyeceğim ama yurt dışında 700-800 bin euro'ya oynayan oyuncu buraya 3-3.5 milyon euro'ya geliyordu. Şampiyon olsak bile yeniden yapılandırmayla Avrupa'ya gidebiliriz.

"Transfer yapamayız"

Şu an hiçbir şekilde transfer yapamayız. İmkan verilirse 1-2 transfer yapabiliriz. Zaten UEFA'dan da kısıtlama var. Kiralık alabiliyoruz. B planımız yok. Falette de beklesin. Tabii ki bu şekilde olacağını beklemiyorduk. Bunu bilerek Falette'i aldık.

"Cumhurbaşkanımız 'Siyaseti futbola karıştırmayın' dedi"

Mustafa Cengiz'le çok fazla konuşmadık Çalıştay'da. Öpüşüp koklaştınız mı deseniz hayır ama konuşulacak şeyler konuşuldu. Onlar bilinen açıklamalarını yaptılar. Cumhurbaşkanımız konulara çok hakim onu söyleyeyim. Futbola olan merakını da biliyorsunuz. 'Siyaseti futbola karıştırmayın, aranızda halledin' dedi.

"Şampiyonluk için her şeyi yapacağız"

Biz transfer yapalım ya da yapmayalım biz şampiyon olmak için her şeyi yapacağız. Müthiş pozitif ve karakterli oyuncularımız var. Geçen seneden çok farklı bir havamız var. Öyle ya da böyle şampiyonluğu kovalayacağız.

"Sakın ümitsizliğe kapılmayın"

En önemli kozumuz taraftarımız. Hatırlatıyorum geçen sene en kötü sezonumuzda en kalabalık tribünlere oynadık. Onlara karşı çok mahcubum. Ama tekrar ediyorum onlara çok fazla ihtiyacımız var. Bu kadro bu haliyle de şampiyon olabilecek bir kadro. 6 hafta en zor fikstür bizde görünüyor. Ondan sonraki haftalara baktığında da en kolay fikstür bizde. Taraftarımız sakın ümitsizliğe kapılmasın.



