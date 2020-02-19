Ali Koç: Transfer hatalarımız oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta yapmayı planlayıp, Suriye’deki şehit haberleri nedeniyle ertelediği basın toplantısını dün gerçekleştirdi. Fenerbahçe Ülker Stadı’nda 1907 Tribünü’nde bulunan toplantı salonunda açıklamalarda bulunan Koç özeleştiri yaptı.

Üst üste kayıplarla şampiyonluk yarışında gerilerde kalan Fenerbahçe’nin başkanı, süreç içinde kendilerinin de hatalarının olduğunu ifade etti.

“Sizin hiç mi kabahatiniz yok sorusu gündeme gelecektir. Bizim de kabahatimiz çok oldu” diyen Ali Koç, takım oluşturma konusunda sorun yaşadıklarını belirtti.

Sarı-Lacivertliler’in başkanı şunları söyledi:

"Transfer hatalarımız oldu. Zaman zaman doğru kadro mühendisliğini yapamadık. Biz kendimizi kandırmadan öz eleştiri yapıyoruz. Her takım inişli çıkışlı grafik sergiler"



