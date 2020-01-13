Ali Koç sert çıktı: Bu kadar mı korkuyorsunuz Fenerbahçe’den!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertlilerin kampını devam ettirdiği Antalya'da gündeme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koç, birçok konuda merak edilenlere açıklık getirdi; TFF’ye, rakiplere hatta Comolli’ye bile mesaj gönderdi.

‘İmzalasak bile bize yetmeyecek’

‘‘Bankalar Birliği ile görüşmelerden henüz sonuç alamadık. 5 yıl sonra kulüplerin gelirleri eksi çıkacak, bunu herkes biliyor. Bugün ana para ödemeyenlerin harcama limitleri yüksek. Biz anlaşma yapamadığımız için harcama limitimiz böyle. Bu model 5 senede kesin çökecek. Fenerbahçe olarak en çok borç bizde. İmzaladığımız an 250 milyon TL, ihtiyaçlarımızı karşılamayacak. 5 yıl sonra yeni anlaşma olacak, 10 yıla uzayacak. İmzalayan kulüplerden de biri hariç memnun olanı görmedim. Sayın Mustafa Cengiz imzaladıktan sonra, ‘Sini yapılandırma ne durumda? Olumlu sonuç bekliyoruz’ dedi. Ne demek bu? Fenerbahçe’nin anlaşması sonrası diğer kulüpler için de yeni bir yol bulunabilir.”

‘Comolli konusuna sonra bakacağız!’

‘‘Damien Comolli ile yola şimdilik devam ediyoruz. Sosyal medya yüzünden insanlar baskı altında. Bence Twitter’dan yaptığı açıklama yanlış. Bunu açık açık söyledim. Gelecek, konuşacağız, durumuna bakacağız. İfade özgürlüğüne inanıyorum ama bu kadar transfer yapmışız, hesap açmamışsın da buraya mı kaldı? Biz hemen karar vermeyiz. Bekleriz, düşünürüz. Acele bir karar almayız. Zamanı gelince o konuya da bakacağız!”

‘Hocamız duygusal patlama yaşadı’

‘‘Beşiktaş derbisi sonrası Ersun Yanal’ın açıklamaları çok konuşuldu. Duygusal bir patlama yaşadı. İnsani tepkileri sorun eden biri değilim. Hocamız belki bizim açıklamalarımızdan etkilenmiş olabilir. Sosyal medyayı çok takip etmemek gerek. Damien de patladı. Derbiden sonraki hakem tartışmalarına üzüldüm. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İnşallah galibiyetlerin devamı gelir.”

‘Gazeteciler bizi aramasa...’

‘‘TFF bilgi sızdırıyor! Bazı gazetecilere Fenerbahçe’nin rakamları veriliyor. Bu kişiler bizi arayıp, ‘Bizden haber yapmamızı istiyorlar’ diyorlar. Rakamları da yuvarlıyorlar. 85 milyon TL aşmışız. Aslında 82 milyon TL! İşin ilginç yanı, Fenerbahçe ile ilgili olumsuz haberler sızdırılırken, bizim lehimize olanlar hiç sızmıyor! Gazeteci arkadaşlar arayıp, konuyla ilgili bizden görüş istemese bizim de haberimiz olmayacak. Bu şekilde öğreniyoruz.”

‘Mustafa Cengiz, inşallah yalan söylemiyordur!’

‘‘Mustafa Cengiz, Fenerbahçe’nin adını anmadan bazı atışlar yapıyor. Oyun oynanırken kural değişmez diyor. ‘Oyun oynanırken bir kez kuralı değiştirdiler, Play-Off oynatıldı’ açıklaması var. Mustafa Cengiz ya bilgi sahibi değil ya gözümüzün içine bakarak gerçekleri saptırıyor! İnşallah bu yaşına gelmiş bir adam gözümüzün içine baka baka yalan söylemiyordur. 2011’deki Play-Off, 23 Ağustos’ta açıklandı. 25 Ağustos’a fikstür çekildi, 9 Eylül’de ligler başladı. Sadece kendilerinin ve Trabzonspor’un transferlerle ilgili KAP’a şeffaf şekilde açıklama yaptığını söyledi. Biz de KAP’a bildirmemiz gerekeni bildiriyoruz. Geçen sene Mart ayında TFF, menacerlere yapılan ödemelerin listesini yayınladı. Fenerbahçe, 2.6 milyon Euro ödemiş. Bir sürü oyuncu alan Galatasaray 10 bin Euro! Oyuncu ödemelerinin içinde gösteriyoruz diyebilirler ama ne kadar doğru kamuoyuna bırakıyorum.”

‘Keşke Zorlu yerine Divan’da görüşseydik’

‘‘Keşke TFF ile görüşmeyi Divan’da yapsaytık! Çok güzel reklam oldu. Ahmet Zorlu’dan reklam parası isteyeceğim (Gülerek). Bir kez daha açıklayayım. 12. haftaya kadar 6 galibiyet aldık, bu 6 maçın hakemi bir sonraki hafta atanmamış. Puan kaybettiğimiz 6 maçın hakemi ise atanmış. Kayserispor maçındaki hatalar çok tartışıldı, o hakem de atandı. Bu konuyla ilgili TFF’den randevu istedik. Nihat Özdemir de konuyu daha iyi anlatabileceği gerekçesiyle MHK Başkanı’nı davet etti. Burada harcama limitinin yüzde 40’e çıkartılacağı hiç gündeme gelmedi. MHK Başkanı, atamalardaki sistemleri anlattı. Gözlemci puan veriyor, bir rakamın altındaysa atanmıyor. Ben şunu önerdim, bir kişinin puanıyla olmaz. Bir kişi şimdiki gibi canlı izlesin, bir kişi de 1-2 gün sonra izleyip puan versin, ortalaması alınsın. Hepsi de TFF’nin sitesinde yayınlansın. O toplantıdan çıkarken harcama limitlerinin artırıldığı söylendi, zaten sonra da açıklandı.“

‘Başvurumuz reddedilirse çok sıkıntılar olur’

‘‘Taraftara sesleniyorum. Fenerbahçe’nin haklarının yendiği, saldırı altında olduğu bir dönemdeyiz. Artık 3 Temmuz ruhunu diriltmemiz gerekiyor. 3 Temmuz’da şampiyonluğumuzu almaya çalışan örgüt vardı. Bugün o örgüt değil ama farklı aktörler muhtemel şampiyonluğumuzu engellemek için çabalamaktadır. Bizim faiz konusuyla ilgili başvurumuz reddedildi. 2 bankayla yaptığımız yapılandırma için Sicil Kurulu’na başvuru yaptık. Bu kabul edilmediği halde çok sıkıntılar olacaktır. Rekabet hırsı bu kadar mı gözlerinizi boyadı? Fenerbahçe’den bu kadar mı korkuyorsunuz! Fenerbahçe yapsa yapsa 1-2 kiralama yapabilir. Harcama limiti olmasa, UEFA’nın FFP’si var. Kimseyi satmazsak ancak kiralama yapabiliyoruz. Gücümüz belli. Bu kadar mı korkuyorsunuz! Ben ilahi adalete inanan bir insanım. Doğru olanı zaman gösterecek.”

‘Hocamız sol bek istiyor’

‘‘Transfer için çalışıyoruz. Sol bek ihtiyacımız var. Ersun hoca, eğer oyuncu alacaksak sol bek alın diyor. Alabileceğimiz isimler var, görüştüklerimiz var. Ancak anlattığım harcama limiti konusu yüzünden manevra alanımız kısıtlı.”