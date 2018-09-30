Ali Koç: Onlara bu formanın ağırlığını öğreteceğiz
Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Rize'de sahaya indi, taraftardan kötü performans için özür dileyip, "Bunlar bu formanın ağırlığının farkında değiller. Bunu öğreteceğiz onlara. Sabredin de diyemiyorum, mahcubum size karşı." dedi.
Ali Koç Rize'deki mağlubiyetin ardından çok sert açıklamalarda bulundu ve taraftardan özür diledi...
Koç, saha içinde Fenerbahçe taraftarlarının olduğu tribüne giderek şunları söyledi:
Öyle ya da böyle düzelecek. Size çektirdiğimiz eziyetten dolayı üzgünüz. Her reaksiyonunuzda haklısınız. Dediğiniz gibi bu kutsal forma herkese nasip olmaz. Öyle ya da böyle düzeleceğiz. Sabredin de diyemiyorum artık. Mahçubum. Hepinizden özür diliyorum.
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