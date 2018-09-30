Ali Koç: Onlara bu formanın ağırlığını öğreteceğiz

Ali Koç Rize'deki mağlubiyetin ardından çok sert açıklamalarda bulundu ve taraftardan özür diledi...

Koç, saha içinde Fenerbahçe taraftarlarının olduğu tribüne giderek şunları söyledi:

Öyle ya da böyle düzelecek. Size çektirdiğimiz eziyetten dolayı üzgünüz. Her reaksiyonunuzda haklısınız. Dediğiniz gibi bu kutsal forma herkese nasip olmaz. Öyle ya da böyle düzeleceğiz. Sabredin de diyemiyorum artık. Mahçubum. Hepinizden özür diliyorum.

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