Ali Koç: Kazanamamak üzdü

“Sezonun ilk 6 haftasındaki zorlu fikstüre rağmen futbol takımımız, Ersun Yanal liderliğinde Süper Lig’e başarılı bir başlangıç yapmıştır. Puan durumundan ziyade şu aşamada bizleri en çok sevindiren ve umut vadeden unsur ise bu dönemde yakalamış olduğumuz istatistik, takımımızın savaşma ruhu, kazanma arzusu ve takımdaki birlik beraberlik havasıdır.”

‘İnancımız kuvvetlendi’

“Geçtiğimiz hafta sonu ezeli rakibimiz Galatasaray ile oynadığımız derbi karşılaşmasında takımımızın ortaya koyduğu mücadele hepimizi mutlu etti. 90 dakika boyunca sahada görmek istediğimiz Fenerbahçe’nin her geçen gün daha da oturan bir sistemle var olması, camiamızı gün geçtikçe daha da kenetliyor, 29. şampiyonluğumuza olan inancımızı kuvvetlendiriyor. Futbolcularımız hafta boyunca derbiye dair çalışmalarını gerçekleştirirken tek düşünceleri 3 puan ile evimize dönmekti. Tek üzüntümüz, hafta boyu yapılan tüm çalışmalardan sonra derbiden galibiyetle ayrılamamak oldu.”

Ezeli rakiplere teşekkür

“Geçtiğimiz ay içerisinde, Avrupa’daki futbol kulüplerini temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği (ECA)’ın seçimlerinde yönetim kuruluna seçilerek bu önemli yapının içerisinde ülkemizin dahil olması oldu. Bu seçimde ülkemizi temsil eden üye kulüplerden Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray’a destekleri için teşekkür ederim.”