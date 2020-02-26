Ali Koç itiraf etti! Oraya inmem hataydı

Koç, Galatasaray derbisinde tribünde yaşanan arbedeyle ilgili, "Bir taraftarımızın ağır laflarını bizzat suratıma söylemesi için yanına gittim. Engellediler. Güvenlik vardı, taraftarımızı da sakinleştirmek için ama arbede yaşanacak bir durum yoktu. İşleri yüz yüze yapmayı daha çok severim. Ama hataydı. Orada beni içeri alırlarken 'Beni itip kakmayın' dedim. Bir yere gittiğimiz yok. Bu olaylar bizi sadece kamçılar" dedi.

SEÇİM İSTEYEN VARSA HODRİ MEYDAN

Genel kurul kararı alıp almayacağı hakkında da açıklamalarda bulunan başkan Koç, kimsenin önünü kapatmayacaklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Genel kurulmuş, ben vazgeçiyormuşum. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Ha birileri çıkıp illa ki 'Hodri meydan, genel kurula gidelim' diyorsa bakalım gelsinler, başvursunlar! Önlerini kapatmayız. Bundan sonra ne olur bilmiyoruz ama önemli olan finansal sıkıntıların içinden çıkabilmemiz, sportif başarı yakalayabilmemiz. Çok ciddi sıkıntılarla boğuşuyoruz. Beni en çok üzen konulardan bir tanesi Fenerbahçe'yi, Fenerbahçeliler üzerinden vurmaya çalışmak." (Sabah)