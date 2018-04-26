Ali Koç isyan etti

Fenerbahçe

'de başkan adayı Ali Koç, tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Koç, Sarı Lacivert Derneği’nin davetlisi olarak taraftarlar ve üyelerle bir araya geldi. Önemli açıklamalarda bulunan Ali Koç, hakkında çıkan haberlere de sert çıktı.









İşte Koç'un açıklamaları:









"Sözde şike davasında kişiler ve kurumlar ayırt edilemez. Herhangi negatif bir karar hepimiz için verilmiş demektir. Arzumuz Yargıtay'ın gereken kararı vermesi ve 3 Temmuz döneminde olduğu gibi omuz omuza tazminat davaları ile haklarımızı almak için başvuruda bulunmak"









"Benim siyaset ile uzaktan yakından işim olmaz. Yaratılmak istenen hava, benim Fenerbahçe üzerinden siyasete gireceğim yönünde. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bırakın siyaseti, Belediye Encümeni bile olmam, olmayacağım."









"Bizim ana amacımız ve faaliyet alanımız spor. Spordan başka hiçbir şeye kaynak harcamayacağız. Tüm kaynaklarımızı ve gücümüzü sportif başarı için harcayacağız."









2018'de sözleşmesi bitecek oyuncular!













"Bizim aldığımız terbiye; Fenerbahçeli hiçbir yönetici Kulübüne verdiği yardımı anlatmaz, verdiği parayı geri istemez. Şahıs olarak, Koç Grubu olarak ve 1907 Derneği olarak yaptığımız desteği kimse yargılayamaz. Bunu bilenlerin sponsor olmuyor demesi çok yakışıksız."









"Olur da seçimi kaybedersem, önümüzdeki sezonlarda takımımız maç kaybettiğinde tribünlerimiz Ali Koç diye bağırmamalı. Böyle bir baskı asla olmamalı. Bu yüzden eğer kaybedersem bir dahaki seçimde kesinlikle aday olmayacağım."









"Fenerbahçelilerin beni umut olarak, ümit olarak görmesi benim hayatımdaki en büyük şereftir. Güven kazanmak çok zor, kaybetmek ise bir dakikalık iş. Size şunun teminatını verebilirim. Bize olan güveniniz her zaman teminatımız altında olacak."









'Hazırlıklar yapıyoruz'









"Endişem seçilip seçilmemek değil, seçildiğim taktirde bu sevgiye, bu büyük teveccühe nasıl layık olacağımız. Sizlere mahcup olmamak için tüm gücümüzle planlamalar ve hazırlıklar yapıyoruz."









"Sosyal Medyada bana da Başkanımıza da hakaret edenler var. Lehime de aleyhime de olsa bu asla kabul edebileceğim bir şey değil. Hiçbir zaman unutmamalıyız ki biz, hepimiz aynı gemideyiz."









"Kale arkalarından birini tamamen öğrencilere ayıracağız. Gençlik tribünü yapacağız. Burayı da bir sponsor desteği ile öğrenci kardeşlerimize çok indirimli fiyata satacağız. Fenerbahçemiz gençlerle daha fazla buluşmalı!"









"Sorunları sahiplenmezsek çözemeyiz. Bizim anlayışımız olumsuz bir konu olduğu taktirde başta Başkan olarak ben ve sonrasında Yönetim Kurulumuz, sorumluluğu kendimizde görürüz. Sürekli hatayı başka yerde ararsak, ileri gidemeyiz."









'Bunları yapmak zor değil'









"Emanetiniz güvende derken özeleştiri de yapıp hatalarda sorumluluğu kabul edecek anlayıştan da bahsediyoruz. Bunları yapmak inanın çok zor değil."









"Delege listeleri tüm adaylar ile paylaşılmalı. Kulüp telefonlarından sadece bir başkan adayı için etkinlik davetleri yapılmamalı. Bunları yapmak çok basit ama yeter ki niyet olsun. Bizim dönemimizde bu eşitsizlikler asla yaşanmayacak, size söz veriyorum."









"3 Mayıs'ta mutlaka tüm camia hep birlikte Anıtkabir'e gitmeliyiz. Bu çok önemli bir husus. Seçimi bir kenara bırakın. Camia olarak da kenetlenmemiz için önemli bir hadise. Ben de çok gitmek isterdim ancak rol çalan kişi konumuna düşmek istemiyorum."







































