Başkan Ali Koç ve sportif direktör olarak açıklanması beklenen Emre Belözoğlu, İtalya’nın Lazio takımına transfer olan Vedat Muriç’e veda etti. Sarı-Lacivertliler'în sosyal medya hesabından yayımlanan videoda İstanbul Boğazı'nda buluşan Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç, duygularını dile getirdi. Kosovalı golcüyü çok sevdiklerini vurgulayan Başkan Ali Koç, "Yeni sezona başlarken içimiz biraz buruk. Vedat kardeşim Fenerbahçe’den ayrılıyor. Sadece 1 senedir Fenerbahçe’de olmasına rağmen taraftar onu çok sevdi. O da cesur yüreğiyle Fenerbahçe için elinden gelen her şeyi yaptı. İnşallah yerini doldururuz. Vedat’ın yerini doldurmak çok çok zor. Bundan önce her sezon üstüne koyduğu gibi yeni sezonda İtalya’da aynen devam edecektir. Yolu açık, şansı bol, Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Muriç: Yolun sonu şampiyonluk

Belözoğlu da kalplerin her daim beraber olduğunu belirterek, "Ayrılıklar da sevdaya dahil. Kendisine kariyerinde başarılar diliyorum. Burası onun evi. Allah utandırmasın" ifadelerini kullanırken, Muriç de kalbinin her zaman Fenerbahçe ile atacağını vurguladı ve ekledi: "Bu kulübün formasını bana tattırdığınız, bu onuru, bu şerefi bana layık gördüğünüz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni bir maceraya atılıyorum. Destekçim olacağınızdan şüphem yok. Kalbim sizlerle. İnşallah yolun sonu şampiyonluk.