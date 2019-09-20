Ali Koç ile Fatih Terim polemiğinin olası sonucu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında son günlerde gündemde sıkça yer bulan Ali Koç - Fatih Terim polemiğine değindi. Hakan, bu çekişmede Terim'in bir adım önde olduğunu söyledi.

Ahmet Hakan'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle;

ALİ KOÇ İLE FATİH TERİM POLEMİĞİNİN OLASI SONUCU

ALİ KOÇ: Son tahlilde kibar bir insandır... Kabalaşmaya kalkışsa bile üstünde iyi durmaz... Sokak jargonunun derinliklerine vâkıf değildir. Tamam, izlediği filmlerden Harlem’i falan biraz bilebilir ama o da kurtarmaz... Recep İvedik’leri falan izleyerek kendini geliştirme ihtimali var... Ama yine de yarışa geriden başlıyor!

- FATİH TERİM: Adam sokaklardan geliyor... Ta en altlardan... Sokak dili ve edebiyatında ordinaryüs olmuş... Öyle bir gönderme yapar ki, neye gönderme yaptığını çakamazsın bile! Sürekli en alttan en üste, en alttan en üste çıktığı için... Beladan uzak kaldığında canı sıkılır. Kendisine sataşanın işi zordur yani...

- OLASI SONUÇ: Ali Koç, yeniyetme zıpır gençlerden bir “team” kurup beyin fırtınası üstüne beyin fırtınası yaparak bir çıkış yolu bulamazsa... Fatih Terim bu polemikten galip çıkar.

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