Ali Koç ile Ersun Yanal arasındaki şok diyalog: Ya şampiyon yaparsın ya da gidersin...
Takımın sergilediği futbol ve aldığı skorlardan çok rahatsız olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un geçtiğimiz günlerde Ersun Yanal’la görüştüğü ve sert ifadeler kullandığı belirlendi. Koç'un, "Sana 15 futbolcu aldım ancak bir maç iyi, bir maç kötüyüz. Taraftarın sabrı taşıyor. Ya bu takım şampiyon olur, ya da yolları ayırırız" dediği öğrenildi.
Ligde istikrarsız görüntüsüyle dikkat çeken Fenerbahçe'de sinirler geriliyor!.. Takımın performansından çok rahatsız olan Başkan Ali Koç'un Yeni Malatyaspor beraberliği sonrası teknik direktör Ersun Yanal'la Samandıra Tesisleri'nde görüşme yaptığı ortaya çıktı.
TRANSFERLERİ HATIRLATTI
Alınan bilgilere göre Ali Koç kritik zirvede oldukça sert ifadeler kullandı. Koç'un, "Sana 1 yılda 15 futbolcu aldım ancak bir maç iyi, bir maç kötüyüz" dediği öğrenildi.
'İKİ ÖN LİBERO' TEPKİSİ!
Yanal'ın tercihlerine de tepki gösteren Koç'un, "Malatya'da 85'ten sonra oyuna iki ön libero sokuyorsun. Böyle mi maç kazanacağız!" diye konuştuğu belirlendi.
ÇOK SERT CÜMLELER KURDU
Zirvenin sonunda sert cümleler kuran Başkan Ali Koç'un, "Taraftarın sabrı taşıyor. Ya bu takım şampiyon olur ya da sezon sonunda yolları ayırırız" ifadesini kullandığı da öğrenildi.
TEK İHTİMAL VAR, O DA ŞAMPİYONLUK
Geçen sezon çok ağır eleştirilen alan Ali Koç bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor.
YANAL DÖNEMİ YAPILAN TÜM TRANSFERLER
Luis Gustavo, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır, Adil Rami, Mevlüt Erdinç, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Victor Moses, Miha Zajc
YANAL DÖNEMİ SONUÇLAR
Maç: 37
Galibiyet: 17
Beraberlik: 11
Yenilgi: 9
Attığı gol: 61
Yediği gol: 42
Galibiyet %: 46.