Ali Koç: Hedeflerimiz doğrultusunda son derece inançlı ve iddialıyız

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma törenine Ali Koç'un yanı sıra, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yöneticiler; Erol Bilecik, Ruşen Çakır, Burak Çağlan Kızılhan, Ahmet Ketenci, Selma Altay Rodopman, Özgür Özaktaç ve üyeler katıldı. Başkan Koç, organizasyonda üyelerle bayramlaştıktan sonra bir süre basın mensuplarıyla da sohbet etti.

Açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, herkesin bayramını kutladı. Yeni sezon öncesinde tüm branşlara başarılar dileyen Küçük, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alan 22 Fenerbahçeli sporcudan madalya beklediklerini söyledi.

ALİ KOÇ: FENERBAHÇE BİR OLDUĞU ZAMAN MÜCADELE EDEMEYECEĞİ HİÇBİR ŞEY YOKTUR

Katılımlarından dolayı üyelere teşekkürlerini ileten Başkan Ali Koç, "Bayramlar bizi biz yapan, birbirimize bağlayan, geleneklerimizi hatırlatan, ulusumuzun çimentosu olarak değerlendirebileceğimiz, her sene yaşadığımız ve coşkuyla kutladığımız günler. 1,5 senedir her şey olağan dışında olduğu gibi törenlerimiz de farklılaştı. İnşallah divanımızı normal şartlarda yapacağız. Fenerbahçe bir olduğu zaman mücadele edemeyeceği hiçbir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

"HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA SON DERECE İNANÇLI VE İDDİALIYIZ"

7 yıldır bekledikleri futbol A takımı şampiyonluğu için inançlı ve iddialı olduklarını dile getiren Ali Koç, "Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu sene özellikle futbolda çok daha farklı şeyler, çok daha güzel günler yaşayacağımızın habercisi olmayı istiyorum. Ne kadar kararlı ve inançlı olduğumuzu anlamanız açısından, çünkü ben genelde ilerisi için tahminde bulunmam, büyük konuşmam, inşallah derim, kısmet derim, kısmete çok inanırım ama bu sene her şeyden çok yaptığımız çalışmalar, ektiğimiz tohumlar ve hedeflerimiz doğrultusunda son derece inançlı ve iddialıyız. İddialı olmayı seven biri değilim ama iddialıyız ve 7 senedir beklediğimiz, her şeyin üzerinde tuttuğumuz futbol branşımızda şampiyonluğu yakalamak. Tüm şubelerde çalışmalar devam ediyor. Fenerbahçe olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gönderdiği kafilenin 5'te 1'inin bizim çocuklarımızdan oluşmasından ne kadar gurur duysak azdır. Güçlü bir devlet olmanın önemli unsurlarından birisi sportif başarı. Bu sene rekor sayıda sporcumuz var ama üstüne koya koya geliştirmeliyiz. Başta kendi sporcumuz olmak üzere kafilemizin her bir sporcusunun yolu açık, şansı bol olsun. İnşallah Türkiye, olimpiyat tarihindeki en iyi dereceleri elde eder" şeklinde konuştu.

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)