Sezona Jorge Jesus'un belirlediği plan doğrultusunda transferlerini gerçekleştiren Fenerbahçe , bambaşka bir sezon geçiriyor. Süper Lig 'de 29 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertliler, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, devre arasında hem eksik görülen hem de rotasyonu güçlendirmek istenilen bölgelere transfer yapmayı düşünüyor. Bu bağlamda hedefe bazı isimler geliyor. İşte detaylar...





TRANSFER MOURINHO ENGELİ

Barcelona, kadroda düşünmediği Memphis Depay’ı 5 milyon Euro’ya satış listesine koymuştu. İspanyol devi, menacerler aracılığıyla Hollandalı yıldızı aralarında Fenerbahçe’nin olduğu kulüplere önermişti. Joao Pedro’nun sakatlığı sonrası Sarı-Lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncuyu değerlendirmeye aldı. Depay, Dünya Kupası’nda mücadele ettiği için transfer görüşmelerini rafa kaldırmıştı.

Hollanda’nın elenmesinin ardından yıldız futbolcu için harekete geçen ilk takımın Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma olduğu öğrenildi. İtalyan basını, Sarı-Kırmızılı ekibin Barcelona ve Depay ile temas kurarak transferin mali şartlarını araştırdığını yazdı. 28 yaşındaki golcünün önceliği ise oynama garantisi. Barcelona’da 3 maçta sadece 131 dakika süre alan dünyaca ünlü yıldız, aynı sıkıntıyı yaşamak istemiyor.





JORGE JESUS TEHLİKESİ

Fenerbahçe için her şey güzel giderken Jesus kâbusu yeniden başlayacak gibi görünüyor. Tecrübeli teknik adam, en büyük hayali olan Brezilya Milli Takımı’nın başına geçme teklifini her an alabilir... Brezilya’nın Dünya Kupası’na çeyrek finalde Hırvatistan karşısında veda etmesinin ardından Tite, teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Ülke basınında, Sambacılar’ın yeni hocası için adaylar ortaya atılmaya başlandı. Brezilya medyasına göre Tite’nin koltuğunu devralmaya yakın iki aday var: Dorival Junior ve Jorge Jesus! Junior, Flamengo’da başarılı bir sezon geçirmesinin ardından görevinden ayrılmıştı. 60 yaşındaki teknik adam, Brezilya Milli Takımı’ndan teklif bekliyor.





FENERBAHÇE'DE HEDEF ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Kanarya'nın listesininde en üst sırasında yazan ismin Çağlar Söyüncü olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun ismi sık sık Fenerbahçe ile anılmıştı. Yıldız futbolcu, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmadığı için Leicester’da gözden düştü. Milli savunmacı bu sezon ligde sadece 1 kez forma giyebildi.

Fenerbahçe, İngiliz ekibine Çağlar Söyüncü’yü sezon sonuna kadar kiralama teklifi yapmayı planlıyor. Yönetim, Leicester’a hem kiralama ücreti hem de Çağlar’ın sezonun ikinci yarısındaki maaşını ödemeyi önererek işi bitirmeye çalışacak.





JAWAD EL YAMIQ'E YAKIN TAKİP

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Katar’da Real Valladolid’in sahibi Ronaldo Nazario ile görüşerek El Yamiq’i resmen istedi.

Dünya Kupası'na verilen arada çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de devre arasında stoper hattına takviye yapılması bekleniyor. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı yakından takip eden Fenerbahçe scoutlarının gözüne Fas Milli Takımı ile yıldızı parlayan Jawad El Yamiq takıldı.

FENERBAHÇE'YE FASLI STOPER

Fenerbahçe'de scoutlar, Dünya Kupası'nı yakından takip ediyor. Kanarya'nın devre arasında stoper hattına takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GÜNDEME GELEN İSİM: EL YAMIQ

Sarı-lacivertli gözlemcilerin, Dünya Kupası'nda etkili bir performans ortaya koyan Fas Milli Takımı'nın stoperi Jawad El Yamiq'i radarına aldığı ifade edildi.





SAISS İLE BİRLİKTE ÜST DÜZEY PERFORMANS

30 yaşındaki oyuncu, savunmadaki partneri Romain Saiss ile birlikte üst düzey bir performans sergiledi.

FAS, SADECE 1 GOL YEDİ

Fas Milli Takımı şu ana kadar Dünya Kupası'nda kalesinde sadece 1 gol gördü. Bu başarıda Jawad El Yamiq'in da payı oldukça büyük.

PORTEKİZ'E GEÇİT VERMEDİ

1.93'lük stoper özellikle Fas-Portekiz maçında rakip takımın forvetlerine geçit vermedi. 30 yaşındaki savunmacı özellikle Portekiz'in yıldızı Ronaldo'yu etkili bir şekilde savundu.

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Jawad El Yamiq'in kulübü Real Valladolid'le 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Faslı stoperin 1.20 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

KARİYERİ

Tecrübeli oyuncu kariyerinde; Olympique Khouribga, Raja Casablanca, Genoa, Perugia, Real Zaragoza ve Real Valladolid formalarını giydi. Jawad El Yamiq, 2020 yazında Genoa'dan Real Valladolid'e 250 bin Euro'ya transfer olmuştu.

MİLLİ TAKIMLA 23 MAÇ, 2 GOL

30 yaşındaki savunmacı Fas Milli Takımı ile toplamda 23 maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi.