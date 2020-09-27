Bir tarafta 15 yeni transferle sezona giren Fenerbahçe, diğer tarafta ise geçen sezon şampiyonluğu elinden kaçıran, sezona fırtına gibi girip, Avrupa dahil 4 resmi maçını galibiyetle kapatan Galatasaray. Erol Bulut'un, Sarı-Lacivertli ekibin başında zorluk derecesi yüksek derbiye ilk kez çıkma heyecanı da cabası... Ancak Bulut, futbolcularını bu maça motive ederken, başta Emre Belözoğlu olmak üzere Volkan Demirel ile Mehmet Aurelio'nun yanı sıra, takıma dönen Gökhan ve Caner gibi isimlerden büyük destek aldı. Son idmanı Samandıra'da yöneticiler ve Emre Belözoğlu ile takip eden Ali Koç, Erol Bulut’a başarı diledi, oyunculara Galatasaray derbisini kazanacaklarına inandığını söyledi.

Alman disiplini etkisi

Derbide Fenerbahçe'nin en büyük avantajı kadroda rakibi yakından tanıyan tecrübeli futbolcuların ve kazanmaya aç isimlerin çokluğu... Bulut, altyapısını aldığı Alman disiplinini ve 'maç bitmeden teslim olmama' özelliklerini yeni takımına da yansıtırken, yıllardır çare bulunmayan savunmanın göbeğini de faal hale getirdi. Ayrıca orta sahanın önünde hem yaratıcı özellikleri hem de savunma yönü yüksek Gustavo ve Sosa gibi oyuncularına da çok güveniyor.

Zor geçecek

Fenerbahçe'de en büyük sorun forvet hattında. Forvet bolluğunda ilk 11'in gerçek santrforu konusu henüz çözülemedi. Thiam, Frey, Valencia ve Samatta'dan hangisinin 'esas golcü' olduğu belli değil. Kısaca derbilerle şahlanan Fenerbahçe'yi zor bir maç bekliyor.

Fener'in kritik 3'lüsü!

Dev maçta Fenerbahçe'nin en kilit isimleri Luiz Gustavo, Jose Sosa ve Enner Valencia olacak. Gustavo ile Sosa hem savunmadaki performansları hem de hücumdaki yaratıcı kimlikleriyle fark yaratmaya çalışacak. Valencia ise Kanarya'nın gole en yakın ismi. Kanatlardan ve orta alandan gelecek destekle Sarı-Kırmızılı fileleri sarsmak için mücadele edecek.

Yusuf Dursun







