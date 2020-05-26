Fenerbahçe başkanı Ali Koç, kulübün geleneksel bayramlaşma töreninde Youtube kanalından canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

Bizler için mücadele eden sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar arasında da vefat edenler oldu. Ailelerine de başsağlığı diliyorum. Bu sürecin gerçek kahramanları onlar. Allah onlardan razı olsun. Hayatını kaybeden herkesin ailelerine başsağlığı diliyorum.

Hem ülkemiz hem kulübümüz olağanüstü bir dönemden geçti. Bu dönemde Fenerbahçe neler yaşadı, neler yaptı? Çok şükür ki biz bu süreçte bir sağlık sorunu yaşamadık. Hiçbir vefatımı yaşanmadı. Virüs kapan arkadaşlarımız sağlıklarına kavuştu.

Ülkemiz bu süreçte sağlık problemlerini de iyi yönetti. Sağlık bakanımızın herkesi sakinleştirmesi, umut vermesi, her şeyi tane tane anlatması bizlere umut verdi. Büyük resme baktığımız zaman ülke ve millet olarak iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Ancak rehavete kapılmamamız lazım.

"Ekonomilerde sorunlar yaşanabilir"

Bu süreç elbette ki geride kalacak ama bir tahribat da yaşanacak. Genel ekonomi ve spor ekonomisinde sorunlar yaşanabilir. Bardağı da yarı dolu olarak görmek lazım. Acilen uzun vadeli ve gerçekçi tedbirler alırsak daha iyi olabilir her şey...

"Euroleague'in etkilerini gelecek sezon göreceğiz"

Euroleague de iptal edildi biliyorsunuz. Bence bunun etkilerini önümüzdeki sezon göreceğiz. Sponsorluklar konusunda durumlar belirsiz. Ne kadar kombine satacağız, maçlar ne zaman seyircili oynanmaya başlayacak? Sonuç olarak spor ekonomisi de tüm bunlardan etkilenecek.

"Borçları erittik ama..."

Ben camiaya sesleniyorum. Hiç olmadığı kadar kenetlenmemiz gereken bir dönemdeyiz. Zaten ciddi şekilde destek verildi. 'FenerOl' kampanyasından tutun da, kombinelere kadar taraftarımız çok destek verdi. Gemiyi de yüzdürebildik bu şekilde. Neden 'yüzdürebildik' diyorum? Çünkü bizim gelirlerimizin yüzde 80'i bankalara gidiyor. Ayrıca 40-50 milyon dolarlık bir borç indirimi yapmayı başardık.

"Futboldaki etkiler diğerleri gibi olmayacak!'

Futbol için verilen karar, çok zor bir karar. Ülkeden ülkeye değişen kararlar var. Bir şekilde sezonu bitirmeye çalışmak çok önemli. Futboldaki ekonomik kriz, diğer branşlardaki gibi olmayacaktır. Dolayısıyla şu aşamada en doğru karar oynanmaya devam edilmesi gibi duruyor. Süper Lig ve 1. Lig oynanabilir ancak daha alt liglerin çok da zorlanmaması lazım. Her şey spor ekonomisi değil, her şey şampiyonluk değil tabii ki ama devletimizin önderliğinde, omuz omuza vererek tedbirler alınarak bu işin altından hep beraber kalkabiliriz diye düşünüyorum.

"Taraftarlarımız ve derneklerimiz örnek oldu"

Bu programı organize edenlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle bazı derneklerimiz ve taraftar gruplarımız hem yurt içi hem de yurt dışında sosyal sorumluluk içinde hareket edip kendi bulundukları bölgelere de önemli yardımlar yaptılar. Taraftarlarımız bu dönemde örnek oldular. Biz gerçekten çok önemli ve büyük bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bunu bir kez daha gösterdik. Bu bizim farkımızı da gösterdi. Umarım Türk insanında olan bu değerleri, günlük yaşantımıza da sokar ve daha fazla yaşatırız. Küçüklerimize de bunu öğretmemiz lazım. Saha içinde belki sonuna kadar mücadele edeceğiz ama saha dışında da birlik olmalıyız. Bunu tüm kulüpler olarak yapmalıyız. Sadece Türk sporuna değil, Türk halkına da katkılarımız olacaktır. Herkesin bayramını kutluyorum tekrardan...



