Fenerbahçe ve Galatasaray, Emre Kılınç transferinde karşı karşıya. Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Kılınç konusunda çok ısrarcı olan Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor… Milli futbolcuyu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmak istemeyen Sarı-Lacivertliler önümüzdeki hafta menajer William D'Avila ile yeni bir görüşme yapacak.

Ali Koç bizzat devreye girecek

Yönetimin hem Galatasaray'ın Emre ile prensip anlaşması yapması hem de yurt dışından talipler nedeniyle kesenin ağzını açması bekleniyor. Takvim'de yer alana habere göre yaklaşık 2 hafta önce yapılan teklifi revize edecek olan Fenerbahçe, Emre Kılınç'ı ikna için tüm şartları zorlayak. Başkan Ali Koç'un da bizzat devreye gireceği gelen bilgiler arasında.

Emre Kılınç ocak ayında Galatasaray ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak Fenerbahçe'nin yapacağı son teklif sonrası dengelerin değişme ihtimali var.



