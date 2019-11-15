Ali Koç: Cumhurbaşkanımız’a şükranlarımı sunuyorum

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün dergisinin Kasım ayı sayısı için yazı kaleme aldı:

“Kongre üyeliğimizde 25. yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu Üyemiz olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantımıza iştirak etmesiyle tarihi bir gün yaşadık. Cumhurbaşkanımız’ın, Fenerbahçemiz’in çatısı altında ilk defa bizlerle bir araya gelmesi, camiamız için çok büyük bir gurur kaynağıdır.”

“Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız’ı, şahsım ve camiamız adına bir kez daha gönülden tebrik ediyor, davetimizi kırmayarak toplantımıza teşrif ettikleri ve yaptıkları tarihi konuşma için kendilerine şükranlarımı sunuyorum.”

‘Emin adımlarla şampiyonluğa’

“Atamız’ın aramızdan ayrıldığı günün 81. yıldönümünde, Fenerbahçe olarak hüzün, gurur, sevgi ve bağlılık duygularını bir arada yaşadığımız özel bir adım attık. Hep birlikte bir kez daha gördük, yaşadık ve hissettik ki üzerinden geçen 81. yılda ona duyduğumuz hasret her geçen gün artıyor.”

“Futbol takımımız, Kasımpaşa’yı yenip son 4 maçta 9 puan toplayarak milli araya ligin ikinci sırasında girdi. Sezonun 10. haftasındaki Kayserispor maçında hem pek çok gol fırsatlarından yararlanmamamız hem de bize göre kabul edilemez hakem kararları neticesinde farklı kazanmamız gereken maçta çok değerli üç puan kaybı yaşadık.”

‘Tüm değerlerde rakiplerin önündeyiz’

“Futbolun matematiği tüm değerlerde rakiplerimizin çok önünde olduğumuzu göstermesine rağmen oyun kalitesi anlamında istikrarı maç boyunca sürdüremememiz ve dış saha performansımız sebebiyle bugün puan açısından olmamız gereken yerde değiliz.”

“Ersun Yanal liderliğinde, futbolcularımızın sergilemiş olduğu takım ruhu, aidiyet duygusu ve birbirine olan bağlılıkları ile en önemli gücümüz olan taraftarımızın coşkulu desteği sayesinde bu sezon şampiyonluğa daha emin adımlarla yürüyoruz.”



